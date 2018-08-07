Трамп відновив санкції проти Ірану: чому Євросоюз в гніві

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Президент США Дональд Трамп відновив економічні санкції проти Ірану в ніч на 7 серпня.Санкції стосуються різних секторів економіки, в тому числі заборони міжнародної торгівлі іранською нафтою.

Відновлення санкцій - наслідок виходу США зі Спільного всеосяжного плану дій, також відомого як іранська ядерна угода, на початку цього року.

Ця угода, укладена під час президентства Барака Обами в 2015 році, передбачала обмеження дій Ірану щодо збагачення урану в обмін на полегшення санкцій.

Дональд Трамп вважає, що ця угода є "односторонньою", і він сподівається, що відновлення економічного тиску змусить Іран погодитись на нову угоду та припинити свою "зловмисну" діяльність.

Іран проти

Президент Ірану Хасан Рухані розкритикував Сполучені Штати за рішення відновити економічні санкції.

Він назвав заходи, які набули чинності вночі, "психологічною війною", яка має на меті "посіяти розкол серед іранців".

"Ми завжди на користь дипломатії та переговорів ... але переговори потребують чесності", - заявив Рухані.

Він також звинуватив адміністрацію Трампа у використанні Ірану як внутрішньополітичного важеля впливу напередодні проміжних виборів в США в листопаді.

Близько місяця тому, після того, як Трамп оголосив, що США вийде з ядерної угоди, Іран повернувся до збагачення урану, яке, як побоюються в світі, має на меті створення ядерної зброї.

Євросоюз обурений

Європейський Союз також виступив проти відновлення санкцій.

У понеділок міністри закордонних справ Німеччини, Великої Британії та Франції оприлюднили заяву, що ядерна угода залишається "вирішальною" для глобальної безпеки.

В ЄС також запевнили, що захистять свої компанії, які здійснюють "законний бізнес" в Ірані, відколи вдалося укласти багатосторонню угоду щодо іранської ядерної програми.

У травні Євросоюз почав процедуру набуття чинності закону, що дозволяє обійти міжнародні санкції США. Цей закон прийняли в 1996 році для захисту європейських компаній, які працювали на Кубі, але так жодного разу і не застосовували.

Втім, анонімний високопоставлений чиновник сказав американським ЗМІ, що адміністрація "не надто стурбована" зусиллями ЄС щодо захисту своїх компаній.

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