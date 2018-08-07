Масове отруєння в ресторані на Львівщині: 26 дітей госпіталізували
У Львівській області через отруєння в інфекційну лікарню потрапили 26 дітей та один дорослий.
Повідомлення про отруєння надійшло в пустомитівський відділ поліції 6 серпня, повідомляє поліція Львівської області.
Усі постраждалі - мешканці Хмельницької області віком 10-17. Дорослому - 25 років.
Вони відпочивали в готелі "Джем" в селі Раковець Пустомитівського району, додають у Львівському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я.
Група з 46 людей, з яких 40 - діти, прибула в готель 4 серпня.
"Із даних епідеміологічного анамнезу та зі слів хворих відомо, що до потрапляття у лікарню вони вживали їжу в закладах громадського харчування м. Львова та Львівської області", - зазначають у відомстві.
Попередній діагноз харчова токсикоінфекція - у 18-ти людей, гостра кишкова інфекція у 7-ми людей.
Стан хворих середньої тяжкості, кажуть медики. Серед спільних симптомів - скарги на підвищення температури тіла, загальну слабкість, нудоту, блювоту, проноси та болі.
Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил боротьби з епідеміями.
Ця стаття передбачає покарання до трьох років обмеження волі.
"Поліція встановлює причину масового отруєння, проводять досудове розслідування. Призначено експертизи", - додають в повідомленні.
Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.