Масове отруєння в ресторані на Львівщині: 26 дітей госпіталізували

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У Львівській області через отруєння в інфекційну лікарню потрапили 26 дітей та один дорослий.

Повідомлення про отруєння надійшло в пустомитівський відділ поліції 6 серпня, повідомляє поліція Львівської області.

Усі постраждалі - мешканці Хмельницької області віком 10-17. Дорослому - 25 років.

Вони відпочивали в готелі "Джем" в селі Раковець Пустомитівського району, додають у Львівському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я.

Група з 46 людей, з яких 40 - діти, прибула в готель 4 серпня.

"Із даних епідеміологічного анамнезу та зі слів хворих відомо, що до потрапляття у лікарню вони вживали їжу в закладах громадського харчування м. Львова та Львівської області", - зазначають у відомстві.

Попередній діагноз харчова токсикоінфекція - у 18-ти людей, гостра кишкова інфекція у 7-ми людей.

Стан хворих середньої тяжкості, кажуть медики. Серед спільних симптомів - скарги на підвищення температури тіла, загальну слабкість, нудоту, блювоту, проноси та болі.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил боротьби з епідеміями.

Ця стаття передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

"Поліція встановлює причину масового отруєння, проводять досудове розслідування. Призначено експертизи", - додають в повідомленні.

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