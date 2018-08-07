Небезпечна вода: за добу в Україні потонула 21 людина

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За минулу добу на водоймах України загинула 21 людина, з них пятеро діти, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У повідомленні уточнюється, що у Рівненській області, під час купання у річці Горинь, потонули дві сестри 12 та 13 років, а також 15-літній хлопчик.

13-літній хлопчик загинув під час купання у ставку у Хмельницькій області.

Ще троє людей потонули у Кіровоградській області, по двоє — у місті Києві, Вінницькій та Полтавській областях.

Загалом, з початку року на водоймах України потонуло 808 людей, з яких 84 дитини.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки на воді:

відпочивати лише на спеціально обладнаних пляжах;

не пірнайти в незнайомих місцях;

не залишати дітей без нагляду біля води;

не плавати далеко та наодинці;

не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння;

не наближатись до човнів;

не купатися у воді холоднішій за +17 °С;

плавати не більше 20 хвилин.

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