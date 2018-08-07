Небезпечна вода: за добу в Україні потонула 21 людина
За минулу добу на водоймах України загинула 21 людина, з них пятеро діти, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
У повідомленні уточнюється, що у Рівненській області, під час купання у річці Горинь, потонули дві сестри 12 та 13 років, а також 15-літній хлопчик.
13-літній хлопчик загинув під час купання у ставку у Хмельницькій області.
Ще троє людей потонули у Кіровоградській області, по двоє — у місті Києві, Вінницькій та Полтавській областях.
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Загалом, з початку року на водоймах України потонуло 808 людей, з яких 84 дитини.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки на воді:
- відпочивати лише на спеціально обладнаних пляжах;
- не пірнайти в незнайомих місцях;
- не залишати дітей без нагляду біля води;
- не плавати далеко та наодинці;
- не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння;
- не наближатись до човнів;
- не купатися у воді холоднішій за +17 °С;
- плавати не більше 20 хвилин.
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