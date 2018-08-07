Американка зробила випускну фотосесію з крокодилом

Копирайт изображения MAKENZIE NOLAND Image caption 21-річна американка працює в центрі, який ловить небезпечних тварин та займається просвітою громадськості

Випускні фото американської студентки точно запам'ятаються, адже вона позувала в академічному капелюсі разом з чотириметровим алігатором.

Макензі Ноланд студентка Техаського університету A&M, який вона закінчує у п'ятницю зі ступенем з дикої природи та риб.

Вона проходить практику в Рятувальному центрі Бомонт, де проживає близько 450 алігаторів, крокодилів та інших рептилій.

Але основну увагу в центрі привертає Великий Текс - гігантський алігатор, якого взяли до центру в 2016 році після того, як він став загрозою для місцевих човнів.

Макензі й Текс мають особливі стосунки, з того часу як вона приєдналася до центру в травні.

Дівчина каже, що він реагує на своє ім'я і жести руками, коли вона регулярно заходить до його ставка, щоб погодувати.

"Я кожен день заходжу у воду з цією твариною - він один з моїх найкращих друзів!", - розповіла вона BBC, відповідаючи на запитання чи боїться.

Копирайт изображения MAKENZIE NOLAND Image caption Вона більше турбується, що Текс випадково з'їсть її улюблений перстень

Студентка виросла в Белвю, штат Небраска, де знайти алігатора у своєму саду - це незвичайне явище.

"Починаючи з раннього віку, я завжди збирала змій, тримала тварин, розмовляю з дітьми та освічую громадськість", - говорить вона про свою любов до дикої природи.

Дівчина розраховувала, що випускне фото стане ілюстрацією її роботи цього літа.

Копирайт изображения MAKENZIE NOLAND Image caption Макензі каже, що вона відчуває адреналін лише у воді

Вона каже, що вона була шокована реакцією на її пост, яким поділились та лайкнули вже сотні разів.

"Я на таке не сподівалася, я просто думала, що розміщую пару милих фотографій у своєму Instagram. Це просто неймовірно".

Вона сподівається продовжувати роботу з дикою природою і після закінчення навчання.

"Я просто хочу зануритись у світ тварин і розповідати про них людям", - каже дівчина.

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