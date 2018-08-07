Сенцов за час голодування "схуд на 30 кілограмів"

Копирайт изображения AFP Image caption Сестра Олега Сенцова на акції на його підтримку

Адвокат режисера Олега Сенцова повідомив, що його підзахисний внаслідок тривалого голодування перебуває у тяжкому стані, але від госпіталізації відмовляється.

У вівторок, 7 серпня, адвокат Дмитро Дінзе відвідав Олега Сенцова у колонії міста Лабитнангі.

За словами пана Дінзе, у режисера суттєво понизився гемоглобін, пульс - близько 40 ударів на хвилину, він відчуває слабкість.

Захисник каже, що як і раніше, пана Сенцова вмовляють лягти у лікарню і почати відновлювальну терапію. Однак той відмовляється.

Олег Сенцов голодує 86 день.

Пан Дінзе каже, що підзахисний загалом проти переведення будь-куди, оскільки може не витримати етапування.

"Він постійно лежить, хоча до мене зміг встати", - сказав адвокат ВВС News Україна.

За його словами, Сенцов важив 100 кілограмів, а тепер 70.

Місяць тому його двоюрідна сестра, Наталія Каплан, відвідавши режисера у колонії, визнала в інтерв'ю ВВС News Україна, що він "постарів і дуже схуд".

Копирайт изображения AFP Image caption Акції з вимогами звільнити Олега Сенцова та інших українських громадян тривають в Україні постійно

14 травня, за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу, який стартував у Росії 14 червня, Олег Сенцов, засуджений до 20 років, оголосив голодування.

У такий спосіб він хотів привернути увагу до утримуваних за політичними мотивами у тюрмах Росії та Криму громадян України.

Олег Сенцов заявляв, що голодуватиме, доки усі вони не будуть звільнені, а також просив не ставити його "на перше місце".

Акції на підтримку Олега Сенцова проходять в українських містах і в багатьох країнах світу.

У червні українська омбудсман Людмила Денисова безуспішно намагалася зустрітися з Олегом Сенцовим в Росії - її не допустили в колонію, де перебуває режисер. Вона заявила про готовність України обміняти 23 засуджених росіян на українських в'язнів в Росії.

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