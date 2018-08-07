Німецькій парі, що продавала сина педофілам, дали 12 років

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Суд у німецькому Фрайбурзі виніс вирок щодо сімейної пари, яка отримувала гроші, за те що продавала свого 10-річного сина педофілам.

48-річна жінка буде ув'язнена на 12 років, її 39-річний партнер - до 12 років і шести місяців. Суд також постановив, що чоловік знаходитиметься під наглядом поліції навіть після виходу на волю.

Пару звинувачували у тому, що вона продавала секс зі своїм сином користувачам даркнету.

В обвинуваченні також йшлося про те, що чоловік і жінка регулярно знущалися над сином, ґвалтували його та записували процес на відео.

Хлопчику щойно виповнилося 10 років. Зараз він живе із прийомними батьками.

У понеділок німецький суд виніс вирок по аналогічній справі: громадянин Іспанії отримав 10 років в'язниці по звинуваченню у згвалтуванні дитини.

Кілька днів тому у Німеччині почалися слухання по справі, що стосується сайту Elysium - одного з найбільших у країні порталів для педофілів.

Elysium був доступний лише у даркнеті - тіньовому сегменті інтернету, отримати доступ до якого можна лише за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Повідомлялося, що Elysyum існував близько шести місяців - за цей час на порталі встигли зареєструватися понад 100 тисяч користувачів.

На сайті розповсюджувалася дитяча порнографія та організовувалися зустрічі для сексу з неповнолітніми.

Elysyum закрили у червні минулого року за рішенням німецької прокуратури.

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