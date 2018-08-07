Що буде на параді: "Слава Україні!", тисячі бійців і нова техніка

Копирайт изображения УНІАН Image caption Десантники - майбутні учасники параду на Хрещатику

24 серпня у Києві пройде військовий парад до Дня незалежності України. Цього року він присвячений 27-й річниці незалежності та 100-річчю відродження української державності.

Як розповів міністр оборони Степан Полторак, у параді візьмуть участь 4,5 тис. силовиків та 250 одиниць військової техніки.

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Військові обіцяють - важка техніка не пошкодить асфальт головної столичної вулиці

"Всього головною вулицею столиці пройде 24 парадні розрахунки, що представляють підрозділи Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки та інших формувань, що виконують завдання з охорони та оборони України", - відзначив міністр.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Морпіхи також готуються пройти Києвом

Степан Полторак розповів, що до параду долучаться військові ще мінімум 15 країн-союзниць, зокрема й учасниць НАТО, "а також високі гості з дружніх країн".

Копирайт изображения Міноборони України Image caption "Арта" - артилеристи

Він також анонсував появу нової зброї та техніки - як тих, що вже є на озброєнні армії, так і тих, що лише тестуються.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У параді візьмуть участь підрозділи з різних родів військ, а також від Нацгвардії, СБУ та прикордонники

Водночас міністр запевнив: щоб не пошкодити покриття на Хрещатику, важку техніку перевозитимуть на трапах, або ж на ній встановлюватимуть гумові башмаки.

Чи буде над Києвом літати авіатехніка, поки що невідомо.

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Судячи з фото репетицій - на параді буде також зведена "коробка" жінок-військовослужбовців

Степан Полторак розповів, що це питання ще вирішується: "Наші військово-повітряні сили готові до будь-яких дій, вони треновані, гарно підготовлені. Рішення щодо військово-повітряного компонента буде прийматися найближчим часом".

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Як передають журналісти з репетиції параду, військові там віталися "Слава Україні" - "Героям слава!"

Відкриють парад ветерани та учасники конфлікту на Донбасі.

Військові використовуватимуть привітання "Слава Україні!" - "Героям слава!" замість привітань радянського зразка "Здрастуйте, товариші!" та "Бажаємо (бажаю) здоров'я!", розповів міністр Полторак "Укрінформу".

"Президент доручив підготувати зміни до закону України, яким затверджуються військові статути, тому що це визначається у військових статутах, як треба вітатися. Такі пропозиції готуються, і сподіваюся, що після виходу з канікул народні депутати приймуть це в цілому", - пояснив міністр підхід до привітань.

Крім того, під час параду звучатиме марш українських націоналістів "Зродились ми великої години".

Нова техніка

Копирайт изображения УНІАН Image caption Ракетний комплекс "Вільха" також мають показати на параді. Утім, у Києві він, звичайно, не стрілятиме (фото з квітневих навчань на Херсонщині)

Ще у липні Сергій Згурець, військовий експерт та керівник компанії Defense Express, що є партнером концерну "Укроборонпрому", розповів про те, що у параді до Дня незалежності вперше широкій публіці покажуть нові розробки українського військпрому.

Зокрема мова йде про:

оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" - мобільну систему, що може влучати у наземні цілі на відстані до кількасот кілометрів;

високоточна система залпового вогню "Вільха", яка має замінити "Смерч";

ще одна реактивна залпова система "Верба", що поєднала бойову частину від "Градів" та шасі українських "Кразів".

Копирайт изображения Укроборонпром Image caption РСЗО "Верба"

Та чи не головною інтригою параду має стати нова самохідна гаубиця "Богдана" з гарматою 155-мм калібру. Це - "натівський калібр" (ЗСУ наразі використовують "радянський калібр" 152-мм).

Копирайт изображения Huta Stalowa Wola Image caption Припускають, що "Богдана" може бути схожою на польську самохідку "Краб". Водночас, вона ж може бути і на колісній основі. Це - одна з головних інтриг майбутнього дійства

Якою саме вона буде, наразі невідомо, однак військові експерти вже припускають, що це може бути поєднання бойової частини від польської САУ "Краб" та основи одного з українських танків, або ж "самохідка" на основі словацької колісної гаубиці Zuzana.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Поки що парад відпрацьовують на столичному ареодромі "Авіанту", але згодом репетиції відбудуться і на Хрещатику - зазвичай, вони проходять вночі

Поки що репетиції параду проходять на київському аеродромі "Авіант", а на Хрещатику вони відбудуться 18 й 20 серпня. Генеральну ж репетицію проведуть 22 серпня.

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