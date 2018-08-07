Свідок заявив про співпрацю Манафорта з Порошенком, АП заперечує

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Головний свідок у справі Пола Манафорта розповів у суді, що екс-керівник штабу Дональда Трампа співпрацював з Петром Порошенком під час передвиборчої кампанії 2014 року.

За твердженням Ріка Гейтса, ця співпраця тривала недовго.

В адміністрації президента України відкинули зв'язки Петра Порошенка з американським політтехнологом.

Пан Гейтс повідомив, що співпраця стосувалась президентських і місцевих виборів в Україні. При цьому він не уточнив, чи оплачувалися послуги політтехнолога і про які суми йде мова.

У прес-службі президента заявили, що Порошенко не мав зв'язків з Манафортом.

"Команда Петра Порошенка ніколи не співпрацювала ні з Полом Манафортом, ні з його людьми. Пропозиції щодо співпраці надходили з-поміж інших, утім навіть не розглядалися", - повідомили в АП у відповідь на запит BBC News Україна.

Українці у справі Манафорта

Рінат Ахметов - перший у списку українських клієнтів Манафорта. За даними обвинувачення у США, які підтвердив колишній партнер політтехнолога, український мільярдер, власник групи СКМ, колишній народний депутат і головний спонсор Партії Регіонів, оплачував послуги політтехнолога за допомогою компанії, розташованої на Кіпрі.

З цих рахунків він переказував кошти компанії Манафорта, за дивним збігом обставин, теж розташованій на цьому острові. Обґрунтування платежу: оплата послуг з побудови бренду і політичного проекту Партія Регіонів, створення її платформи, структури, консультації під час виборів, повернення Партії Регіонів до влади, приведення на президентський пост Віктора Януковича в 2010 році.

Сергій Тігіпко - колишній народний депутат, колишній віце-прем'єр-міністр України і екс-міністр соціальної політики - також оплачував консультації Пола Манафорта таким же чином, що і Ахметов, переказуючи кошти з рахунків своєї кіпрської компанії фірмі Манафорта, розташованій на тому ж острові. Всю паперову роботу брав на себе Рік Гейтс.

Сергій Льовочкін - колишній керівник адміністрації президента Януковича, мільйонер, народний депутат України від "Опозиційного блоку" - за словами Гейтса, в цілому заплатив Манафорту кілька мільйонів доларів за його політичні консультації. І український політик, і американський політтехнолог також використовували свої кіпрські компанії для переказу та отримання коштів.

Андрій Клюєв - тричі віце-прем'єр-міністр України, один з керівників Партії Регіонів, депутат кількох скликань, оголошений в 2014 році в міжнародний розшук на три роки [в 2017 році керівник українського бюро "Інтерполу" повідомив про те, що відомство більше не розшукує політика] - також платив Манафорту за його послуги за допомогою компанії, розташованої на Кіпрі.

Борис Колесніков - близький соратник Ріната Ахметова, колишній народний депутат, колишній віце-прем'єр-міністр України з питань інфраструктури, який керував підготовкою до чемпіонату Європи з футболу 2012 року, один з керівників "Опозиційного блоку" - як і інші українські політики, оплачував послуги американського політтехнолога, розплачуючись за допомогою переказів з рахунків кіпрської компанії.

Доказова база проти політтехнолога також свідчить, що у 2014 році Пол Манафорт мав зв'язки з кандидатом на пост мера Києва Віталієм Кличком.

За документами, через три місяці після розстрілів на Майдані Незалежності у 2014 році, Пол Манафорт відправив своєму помічнику Костянтину Килимнику велику презентацію та план реструктуризації Київської міської державної адміністрації.

У коментарі BBC News Україна Віталій Кличко визнав, що у 2014 році компанія Манафорта дійсно пропонувала свої консультаційні послуги, однак "співпраця, яка пропонувалася, закінчилася так і не розпочавшись".

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