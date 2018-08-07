На узбережжі Японії знайшли мертвим рідкісного синього кита

Копирайт изображения Reuters Image caption Експерти вважають, що це перший такий випадок у Японії

Море винесло на берег Японії дитинча рідкісного блакитного кита. Це перший такий випадок у країні, кажуть експерти.

Тіло виявили в неділю на пляжі Камакури, міста в 70 км на південь від Токіо.

Сині кити є найбільшими з усіх тварин. Вони можуть виростати до 30 м і важити 170 тонн.

Причина смерті поки що невідома.

Копирайт изображения Reuters Image caption Експерти проведуть розтин, аби дізнатися, як кит опинився поблизу Японії

Кита вивчатимуть експерти, а на пляжі Камакури вже поставили намети, аби провести розтин.

Дитинча чоловічої статі має довжину 10,52 м. Він народився цього року, сказав японським ЗМІ експерт Національного музею природи та науки.

Китобійний промисел протягом багатьох років призвів синіх китів до межі вимирання.

Всесвітній фонд дикої природи стверджує, що тварина все ще знаходиться під загрозою зникнення в результаті зміни клімату та ударів кораблів.

У літні місяці ссавці часто зустрічаються поблизу Антарктиди.

У Японії досі діє китобійний флот, але країна наполягає на тому, що програма полювання слугує тільки науковим цілям.

У травні японські мисливці спіймали й вбили 122 вагітних малих полосатиків (вид китів) в рамках літнього "польового дослідження".

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