Фільм з Деппом зняли з прокату: у актора проблеми з репутацією

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Фільм "Місто брехні", одну з головних ролей в якому зіграв Джонні Депп, зняли з прокату в США. ЗМІ пов'язують рішення із проблемною репутацією актора.

"Місто брехні" - британсько-американська стрічка режисера Бреда Фурмана. Фільм присвячений історії розслідування вбивства відомих реперів Тупака Шакура та Крістофера Джорджа Воллеса, відомого як The Notorious B.I.G.

Планувалося, що прем'єра "Міста брехні" у США відбудеться 7 вересня. Але за місяць до цієї дати стрічку зняли з прокату.

Хоча свої дії автори фільму ніяк не прокоментували, низка американських ЗМІ пов'язала рішення із проблемною репутацією Джонні Деппа, виконавця однієї з головних ролей у фільмі.

Останнім часом поведінку Деппа активно критикує преса та користувачі соцмереж. Серед останніх скандалів - судовий позов, який проти актора подав екс-менеджер з локацій "Міста брехні" Грег Брукс.

За його словами, якось після зйомок Депп знаходився у стані алкогольного сп'яніння, він дозволяв собі образливі та принизливі висловлювання на адресу Брукса, а згодом двічі сильно вдарив його по ребрах. Потім актор нібито запропонував гроші за те, щоб Брукс вдарив його у відповідь.

Через декілька днів Брукс обговорив ситуацію з продюсером. Той запропонував підписати угоду про нерозголошення інформації щодо поведінки Деппа. Після відмови, каже Брукс, його одразу звільнили.

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Однак лише цим інцидентом проблемна репутація Джонні Деппа не обмежується. Нещодавно журнал Rolling Stone випустив профайл, присвячений акторові. У матеріалі серед іншого згадуються серйозні проблеми Деппа з алкоголем і наркотиками.

Раніше екс-дружина актора Ембер Херд звинувачувала Деппа у домашньому насильстві.

Як пише The Hollywood Reporter, настільки погана репутація Деппа, яка в останні місяці лише погіршилася, "зробить публічну рекламну кампанію "Міста брехні" дуже важкою".

Видання припускає, що саме з цим пов'язане зняття стрічки з прокату. При цьому йдеться лише про США, у інших країнах ні про які зміни в датах виходу фільму не повідомлялося.

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