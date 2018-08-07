Пентагон проти фітнес-трекерів: чому солдатам США забороняють функцію геолокації?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Глобальна теплова карта додатка Strava видала місця, де американські військові займалися спортом, у всьому світі

Керівництво Збройних сил США наказало негайно обмежити використання солдатами додатків з GPS-трекінгом у небезпечних і таємних зонах.

Від військових, які перебувають у зонах військових дій або на американських базах за кордоном, тепер можуть вимагати відключати геолокаційні сервіси на своїх електронних пристроях.

GPS-трекінг, присутній на більшості телефонів та смарт-годинників, використовується у фітнес-додатках і навіть у застосунках для знайомств.

Такі заходи почали вживати після того, як фітнес-додаток видав пересування американських військ у Сирії.

Пентагон розпочав перегляд GPS-трекерів і додатків на початку цього року після того, як фітнес-трекер Strava оприлюднив глобальну карту користувачів.

"Глобальна теплова карта активності" показала дані, які інтерпретували як бігові або велосипедні маршрути солдатів на ключових військових базах США в Афганістані та Сирії.

"Ринок пристроїв, додатків та послуг із функціями геолокації, що швидко розвивається… представляє значний ризик для персоналу міністерства оборони під час виконання обов'язків та поза ними і для наших військових операцій у всьому світі", - йдеться в наказі.

"Функції геолокації можуть видати особисту інформацію, розташування, рутинні дії та кількість персоналу міноборони і потенційно призвести до ненавмисних наслідків для безпеки, а також підвищити ризик для об'єднаних сил та місій", - додали там.

У наказі не йдеться прямо про заборону смарт-девайсів та фітнес-трекерів, але командирам дозволяється визначати, коли саме ними можна користуватися.

Копирайт изображения STRAVA Image caption На тепловій карті не було видно даних з будівлі Пентагону

"Головне, переконатися, що ми не надаємо ворогу несправедливої переваги і не показуємо точне розміщення наших військ у всьому світі", - пояснив журналістам речник Пентагону Роб Меннінґ.

У виробника фітнес-трекерів Fitbit заявили агенції Associated Press, що компанія "віддана захисту прав споживачів і надійному зберіганн. даних": "На відміну від телефона, Fitbit не збирає дані про локацію, якщо користувач не надав доступу до цих даних, до того ж, користувачі завжди можуть забрати цей доступ".

Копирайт изображения STRAVA Image caption Пересування солдатів на авіабазі Баграм - найбільшій американській військовій базі в Афганістані

Це вже другий наказ щодо електронних пристроїв, який видало міністерство оборони США за останні кілька місяців.

У травні Пентагон оприлюднив рекомендації щодо використання телефонів всередині своєї штаб-квартири в американському штаті Вірджинія.

Тоді персонал закликали лишати телефони в шафах для зберігання речей поза межами будівлі, де обговорюються чутливі або конфіденційні питання, але повністю пристрої не заборонили.

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