Що таке "чуйне виховання" і як воно може запобігти дитячому ожирінню

Копирайт изображения Getty Images Image caption Голод - не завжди те, через що плаче малюк, і не слід заспокоювати дітей їжею, кажуть вчені

Допомогти запобігти дитячому ожирінню може те, як батьки спілкуються і взаємодіють зі своїми дітьми у дуже ранньому віці, стверджує нове дослідження американських вчених, публіковане у журналі Американської медичної асоціації.

Так американські вчені намагалися "перевчити" батьків деякій поведінці із дітьми - наприклад, відучити молодих матерів "втішати" дітей їжею.

Дослідження показало, що діти у віці трьох років, батьків яких учили так званому "чуйному вихованню" ("responsive parenting"), мали нижчі індекси маси тіла, ніж діти із контрольної групи.

Проблема, яку складно вирішити

Харчова поведінка і режим сну формуються у дуже ранньому віці.

І якщо їжу використовують, аби заспокоїти немовля, або ж в якості винагороди - а не лише тоді, коли дитина голодна - вона може почати пов'язувати їжу із вгамуванням стресу у старшому віці. А це може призвести до ожиріння.

У новому дослідженні взяли участь 279 матерів. Вони отримували поради акушерок упродовж перших шести місяців після народження дитини, а також у віці одного і двох років, щодо того, як реагувати на потреби їхніх дітей.

Команда дослідників зосередилася саме на матерях, адже зазвичай саме вони відіграють головну роль у перші місяці і роки життя дитини.

Зокрема, поради стосувалися режиму сну, способів втихомирення метушливих дітей (не пов'язаних із їжею), розпізнавання сигналів голоду і ситості, фізичній активності дітей.

У віці трьох років лікарі оцінили стан здоров'я дітей, з чиїми матерями працювали дослідники. У тих, чиїх матерів навчали технікам "чутливого виховання" зафіксували нижчі індекси маси тіла. При цьому на дівчат це вплинуло значно більше, ніж на хлопчиків.

Дослідники продовжать стежити за їхнім станом здоров'я до 9 років.

За словами професора Єна Пола із університету штату Пенсильванія, який очолив дослідження, фокусом дослідників стало навчання матерів "розпізнавати сигнали і потреби їхніх дітей" і швидко відповідати на них у відповідний спосіб.

"За нашими графіками, 20-25% дво- і п'ятирічних дітей уже мають надмірну вагу чи ожиріння. Це значна проблема, яку складно вирішити, - каже він. - А діти, які мають надмірну вагу чи ожиріння у ранньому віці, мають і значно вищі ризики мати ожиріння у старшому віці".

У Британії цифри схожі. Майже кожна четверта англійська дитина має проблеми з надмірною вагою до того часу, як іде у перший клас, і майже кожна третя - у віці 11 років.

Тож британські вчені погоджуються зі своїми американськими колегами. "Це [дослідження] показує, що можна досягти незначного, але стабільного ефекту від втручання у виховання дитини у ранньому віці, і цей ефект зберігається до трьох років", - каже професор Ніна Моді із Королівського коледжу педіатрії і дитячого здоров'я.