Борис Джонсон відмовився вибачатися за жарт про мусульманок

Копирайт изображения Getty Images Image caption У липні Джонсон покинув крісло голови МЗС Британії

Колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон відмовився вибачатися за свій жарт про жінок в ісламському одязі, хоча цього вимагав від нього голова Консервативної партії.

Джонсон потрапив під хвилю критики після того як заявив, що мусульманки в бурках, що закривають голову і обличчя, "схожі на поштові скриньки", і порівняв їх з грабіжниками банків.

Критики вважають ремарки Джонсона образливими і провокаційними.

Проте джерело, близьке до Джонсона, в коментарі ВВС сказало, що колишній глава МЗС просто висловив свої погляди на складне питання, і критикувати його за це "просто безглуздо".

"Ми не повинні потрапляти в пастку відмови від обговорення складних тем", - сказало джерело.

"Ми повинні говорити про це. Якщо ми не будемо захищати ліберальні цінності, то ми просто танцюємо під дудку реакціонерів і екстремістів", - додав він.

Жарти Джонсона в статті для газети Daily Telegraph викликали обурення мусульманських груп, деяких колег Джонсона по партії та лейбористської опозиції.

У своїй статті Джонсон висловлювався проти законодавчої заборони на одяг, що закриває обличчя, але також заявив, що бурки "виглядають по-дурному".

Голова Консервативної партії Брендон Льюїс у Twitter зажадав від Джонсона вибачитися перед мусульманами.

Колишня головуюча партії і перша жінка-мусульманка в британському парламенті леді Саїда Варсі підтримала Льюїса і зажадала вжити дисциплінарних заходів проти Джонсона, якщо той не вибачиться.

Жарт Джонсона вона назвала образливим і навмисно провокаційним.

Image caption Леді Варсі вимагає дисциплінарних заходів проти Джонсона, якщо той не вибачиться

Що сказав Джонсон?

У своїй колонці для Daily Telegraph Джонсон, який в липні покинув посаду міністра закордонних справ і звинуватив прем'єрку Терезу Мей в нерішучості у виробленні стратегічної лінії щодо переговорів з ЄС, коментував заборону на носіння одягу, що закриває обличчя, яка нещодавно набула чинності в Данії.

Він вважає, що має повне право очікувати, що жінки, які приходять до нього на зустріч, спілкуватимуться з ним із відкритим обличчям, і що університети мають право на такий же підхід в разі, якщо студентка прийде на навчання "в костюмі грабіжника банків".

"Якщо ви скажете мені, що бурка - це інструмент придушення, я з вами погоджуся", - пише колишній глава МЗС.

"Я навіть пішов би далі і сказав би, що нерозумно, коли люди вирішують ходити по вулиці в костюмі поштової скриньки", - додає він.

Крім того, Джонсон висловився за запровадження дрес-коду в приватних компаніях і урядових відомствах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джонсон считает бурку инструментом подавления женщин

Однак, на його думку, законодавча заборона на бурки в громадських місцях, як в Данії, є зайвою і зіграла б на користь радикалів, що говорять про "зіткнення цивілізацій" сходу і заходу.