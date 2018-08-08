“Не збираюся зупинятися”: адвокат Сенцова опублікував його звернення
Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе опублікував звернення свого підзахисного: в ньому український режисер заявив, що не буде припиняти голодування навіть попри те, що його стан сильно погіршився.
Звернення Сенцова Дмитро Дінзе виклав у Facebook. У ньому режисер, зокрема, прокоментував своє можливе транспортування до Сімферополя: "Мені навряд чи дозволять переведення у Сімферополь. А якщо й дозволять, то не факт, що там буде краще. Мій стан не для транспортування", - пише Сенцов.
Він також додав, що не планує припиняти голодування, яке триває вже 87-й день. "Жодні лікарі мене не вилікують. Тому що я не хворію, а голодую, і не збираюся зупинятися. Всім дякую! Всім великий привіт! Слава Україні".
Вчора повідомлялося, що внаслідок голодування Сенцов перебуває у тяжкому стані і схуд на 30 кілограмів. Цю інформацію в коментарі BBC News Україна підтвердив Дмитро Дінзе. За його словами, у режисера суттєво понизився гемоглобін, пульс - близько 40 ударів на хвилину, Сенцов відчуває слабкість.
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При цьому в російській службі виконання покарань кажуть, що стан здоров'я ув'язненого "задовільний".
"За інформацією дипломатів, що контактують з Росією, вказується, що Сенцова не планують відпускати. Типу нехай помирає - в науку іншим в'язням. Якщо це правда, то я навіть не знаю, як це коментувати", - додав Дмитро Дінзе.
Олег Сенцов, засуджений до 20 років в'язниці, оголосив голодування 14 травня, за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу. В такий спосіб він прагне привернути увагу до українських політв'язнів, яких утримує Росія.
За словами Сенцова, він голодуватиме доти, доки всі вони не будуть звільнені.
У серпні 2015 року російський суд визнав Сенцова винним у створенні терористичної організації і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. За цією ж справою засудили до 10 років тюрми ще одного українського активіста - Олександра Кольченка.
Обох звинуватили у підготовці терористичних актів у Криму навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією.
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