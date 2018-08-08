“Не збираюся зупинятися”: адвокат Сенцова опублікував його звернення

Копирайт изображения АНТОН НАУМЛЮК

Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе опублікував звернення свого підзахисного: в ньому український режисер заявив, що не буде припиняти голодування навіть попри те, що його стан сильно погіршився.

Звернення Сенцова Дмитро Дінзе виклав у Facebook. У ньому режисер, зокрема, прокоментував своє можливе транспортування до Сімферополя: "Мені навряд чи дозволять переведення у Сімферополь. А якщо й дозволять, то не факт, що там буде краще. Мій стан не для транспортування", - пише Сенцов.

Він також додав, що не планує припиняти голодування, яке триває вже 87-й день. "Жодні лікарі мене не вилікують. Тому що я не хворію, а голодую, і не збираюся зупинятися. Всім дякую! Всім великий привіт! Слава Україні".

Вчора повідомлялося, що внаслідок голодування Сенцов перебуває у тяжкому стані і схуд на 30 кілограмів. Цю інформацію в коментарі BBC News Україна підтвердив Дмитро Дінзе. За його словами, у режисера суттєво понизився гемоглобін, пульс - близько 40 ударів на хвилину, Сенцов відчуває слабкість.

При цьому в російській службі виконання покарань кажуть, що стан здоров'я ув'язненого "задовільний".

"За інформацією дипломатів, що контактують з Росією, вказується, що Сенцова не планують відпускати. Типу нехай помирає - в науку іншим в'язням. Якщо це правда, то я навіть не знаю, як це коментувати", - додав Дмитро Дінзе.

Олег Сенцов, засуджений до 20 років в'язниці, оголосив голодування 14 травня, за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу. В такий спосіб він прагне привернути увагу до українських політв'язнів, яких утримує Росія.

За словами Сенцова, він голодуватиме доти, доки всі вони не будуть звільнені.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олег Сенцов голодує вже 87 днів

У серпні 2015 року російський суд визнав Сенцова винним у створенні терористичної організації і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. За цією ж справою засудили до 10 років тюрми ще одного українського активіста - Олександра Кольченка.

Обох звинуватили у підготовці терористичних актів у Криму навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією.

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