Медуніверситет у Японії вибачився за те, що занижував жінкам бали

Копирайт изображения Reuters Image caption Керівництво закладу вибачилося за те, що "не виправдало довіри суспільства"

Один із найпрестижніших медуніверситетів Японії офіційно визнав, що підробляв результати вступних іспитів. Керівництво навчального закладу вибачилося.

Внутрішнє розслідування, яке ініціювало керівництво університету, підтвердило: маніпуляції з оцінками абітурієнтів відбувалися щонайменше з 2006 року.

У доповіді зазначено, що університет навмисно занижував результати вступних іспитів жінок. В окремих ситуаціях йшлося і про підробку оцінок чоловіків: під час розслідування було виявлено принаймні чотири такі випадки.

"Ми не виправдали довіри суспільства. Ми щиро вибачаємося за те, що трапилось, - заявив керуючий директор Токійського медуніверситету Тецуо Юкіока. - Від щирого серця прошу вибачення за те, що ми допустили таку несправедливість".

Віце-президент навчального закладу Кейсуке Міядзава також додав, що вступна кампанія наступного року буде чесною і прозорою.

У чому звинувачували університет?

Розслідування про маніпуляції із вступними балами абітурієнтів минулого тижня опублікувала найбільша газета Японії Yomiuri Shimbun. У матеріалі зазначалося, що університет навмисно занижував оцінки за вступні іспити жінкам. Таким чином заклад хотів гарантувати, що доля жінок серед зарахованих не перевищуватиме 30%.

За даними видання, у 2018 році медуніверситет прийняв на навчання лише 30 жінок-абітурієнтів. Зарахованих чоловіків було у декілька разів більше - 141.

Причина такої політики - занепокоєння тим, що після закінчення університету жінки не будуть займатися медичною практикою.

Копирайт изображения AFP Image caption Маніпуляції з оцінками абітурієнтів почалися більше 10 років тому

"Багато жінок, які закінчили навчання, в кінцевому підсумку залишають медичну практику, аби народжувати та виховувати дітей", - розповіло джерело Yomiuri Shimbun.

Ще у 2010 році, до початку активного втручання у результати вступних іспитів, кількість жінок серед студентів становила близько 40%, повідомляла газета.

Доповідь щодо зловживань у Токійському медуніверситеті також оприлюднила група незалежних адвокатів. У ній так само йшлося про те, що результати вступних іспитів жінок навмисно занижувалися. За даними юристів, екс-голова закладу Масахіко Усуї та колишній ректор Мамору Судзукі також отримали грошову винагороду від батьків деяких абітурієнтів "за допомогу у вступі".

Обидва вже подали у відставку. Японська влада почала кримінальне розслідування щодо їхньої діяльності.

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