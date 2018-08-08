"Секретне життя" зіркового свідка: Манафорт проти колишнього партнера

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Пол Манафорт заходить до зали суду

Адвокат Пола Манафорта звинуватив його колишнього помічника у веденні "подвійного життя" та брехні.

Захист Манафорта провів перехресний допит Ріка Гейтса, який в минулому був правою рукою політтехнолога. Тепер Гейтс виступає зірковим свідком сторони обвинувачення.

У понеділок пан Гейтс розповів суду, що Манафорт наказав йому вчинити шахрайські дії.

Це перша кримінальна справа в межах розслідування російського втручання (в американські вибори), яке проводить Міністерство Юстиції США.

69-річний Манафорт не визнає себе винним у банківському та податковому шахрайстві.

46-річний Гейтс в лютому уклав угоду із прокурором, визнавши два звинувачення у брехні ФБР та змові.

Справа пов'язана із консультуванням, яке пара (Манафорт та Гейтс) проводили для проросійськи налаштованих політиків з України.

Секс, брехня та податки

На шостий день розгляду справи команда адвокатів Манафорта спробувала підірвати авторитет Гейтса.

Захисник Кевін Даунінг запитав Гейтса про його співпрацю зі спецпрокурором Робертом Мюллером, який очолює російське розслідування.

"Ви очікуєте, що присяжні повірять вам після всієї брехні, яку ви тут сказали?", - запитав пан Даунінг.

"Я тут, аби розповісти правду", - відповів свідок. "Манафорт пройшов той самий шлях. Я тут".

Копирайт изображения REUTERS Image caption Манафорт не визнає себе винним у шахрайстві

Адвокат захисту нагадав, що перед тим як визнати власну провину, Гейст брехав слідчим.

"Невже вони вказали вам на стільки брехні, що ви вже і не пригадаєте все?", - додав пан Даунінг.

"Був ще інший Річард Гейст, чи не так?", - запитав Даунінг. "Таємний Гейтс?".

Свідок розповів, що Гейтс мав позашлюбну пригоду понад 10 років тому.

Гейтс визнав, що протягом двох місяців тримав квартиру в Лондоні спеціально для побачень та записував розкішні готелі як бізнес-витрати.

Він також заявив, що міг виставити рахунок за власні послуги інавгураційному комітетові Дональда Трампа, аби покрити персональні витрати.

І він також визнав, що написав потенційним інвесторам неправдивого листа стосовно кінопроекту. Адвокат також вказав Гейтсу на його подружню зраду.

Копирайт изображения REUTERS Image caption Гейтс вже визнав себе винним по двох кримінальних звинуваченнях

Зміст одного з листувань між Гейтсом та Манфортом, яку зачитали вголос, розсмішив людей у залі суду. У повідомленні Манафорт обурювався своїми високими податками.

Почавши із лайливих слів, Манафорт написав: "Ти казав мені, що візьмеш це під свій контроль. Це катастрофа".

З чого все почалося?

Минулого жовтня пару колишніх ділових партнерів звинуватили у приховуванні мільйонів доларів, які вони заробили, лобіюючи інтереси проросійськи налаштованих політиків з України.

Звинувачення, пов'язанні із політичним консультуванням, яким займалися колишні партнери, передували передвиборчій кампанії Дональда Трампа у 2016 році.

У понеділок Гейтс розповів суду, що погодився допомагати стороні обвинувачення, сподіваючись на їхню поблажливість.

Відповідно до умов, за якими він визнав себе винним, йому все ще загрожують шість років за ґратами.

Судові репортери розповіли, всі два дні, протягом яких Гейтс свідчив у суді, він намагався не дивитися Манафортові в очі.

"У вас сльози в очах"

Напруга зростає у судовій залі не лише під час допиту свідків.

У понеділок суддя звинуватив прокурора в тому, що той просльозився.

Суперечка спалахнула після того, як суддя Т.С.Елліс заявив Грегу Андресу, що його запитання до свідків недоречні.

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"Дивіться на мене, коли зі мною розмовляєте", - зауважив суддя.

Прокурор відповів, що "не хоче мати проблем через власний вираз обличчя".