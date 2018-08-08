Ночівля на Великій китайській стіні скасована: невдалий конкурс Airbnb

Копирайт изображения AIRBNB.COM Image caption Велика стіна простягнулася на тисячі кілометрів уздовж півночі Китаю

Компанія Airbnb скасувала змагання, під час якого пропонувала учасникам провести ніч на Великій китайській стіні.

Сайт, що допомагає людям знайти житло, запропонував користувачам написати твір про подолання культурних бар'єрів. В якості винагороди переможець мав отримати "винятковий" досвід.

Проте такі плани отримали неоднозначні відгуки. Люди замислилися: чи не пошкодить це історичну пам'ятку, яка і так перебуває у неідеальному стані?

Також, згідно із повідомленнями китайських ЗМІ, на проведення такого заходу Airbnb не отримала жодного дозволу від місцевої влади.

В організації пояснили, що "прийняли відгуки з глибокою повагою" і саме тому "ухвалили рішення не продовжувати змагання".

"Надзвичайна пам'ятка світової історії"

Переможцям конкурсу обіцяли унікальну можливість провести ніч в одній зі зруйнованих сторожових башт внесеної до списку ЮНЕСКО Великої китайської стіни, що біля Пекіна. Спати вони мали у справжньому ліжку, проте без вікон та даху над головою.

Перед ночівлею їм пропонували прогулятися та скуштувати "вишукану вечерю з кількох страв", а також спробувати традиційні китайські розваги.

У Airbnb заявили, що роблять це, аби "сприяти сталому туризму в Китаї, а також продемонструвати зусилля, спрямовані на збереження спадщини Великої стіни".

Проте щойно пропозиція з'явилася на сайті Airbnb, її одразу підхопили китайські соціальні мережі.

Коментарі були дуже різними: одні хвалили організаторів конкурсу за можливість провести унікальний вечір, а інші переймалися комарами, які могли б живцем з'їсти переможців.

Копирайт изображения AIRBNB.COM Image caption Окрім ночівлі переможцям обіцяли розваги

Люди також висловили побоювання, що подія може серйозно пошкодити історичну пам'ятку.

Інші вважали неправильним те, що така компанія, як Airbnb, використовує візитівку Китаю для реклами та піару.

Китайські ЗМІ пишуть, що конкурсом зацікавилися й у культурній комісії пекінського району Яньцин, яка відповідає за ту ділянку стіни, на якій планувалася ночівля. Там заявили, що нічого не знали про майбутню подію та не давали жодного дозволу на її проведення.

У середу Airbnb заявили, що мали "укладену на місці угоду, яка і стала підставою для оголошення події", проте наразі вона скасована, мабуть, через відгуки.

"Однією з цілей нашої ночі на Великій стіні було показати, яку роль кожен може зіграти у збереженні цього неймовірного шматка світової історії", - сказано в заяві, яку оприлюднила компанія. У Airbnb наголосили, що співпрацювали з експертами, щоб допомогти просвітити людей про стіну та зусилля з її збереження.

Компанія зв'яжеться із людьми, які взяли учать у конкурсі, та розповість їм, як ще вони можуть "дослідити та відкрити для себе Китай".

Ніч на Великій китайській стіні не єдине змагання Airbnb, яке пропонує провести час в унікальному місці.

Раніше користувачам сервісу вже пропонували оселитися на Великому бар'єрному рифі, провести час у дослідницькій субмарині телевізійного шоу "Блакитна планета-2", та пожити у замку історичного персонажа, який став прототипом легендарного графа Дракули в Румунії.

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