Регулярні вправи рятують від депресії. Але не завжди

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Усі фізичні вправи гарно впливають на психічне здоров'я, незалежно від віку та статі

Регулярні фізичні вправи, якщо займатися ними по 45 хвилин від трьох до п'яти разів на тиждень, можуть покращити психічне здоров'я. Проте більші фізичні навантаження не завжди корисні, йдеться у великому американському дослідженні.

Протягом місяця 1,2 мільйона людей звітували про кількість вправ, які виконували, а також про власне психічне самопочуття.

Люди, які тренувалися, мали в 1,5 рази менше "поганих днів", ніж ті, хто не робив фізичних вправ.

Найкраще впливали командні види спорту, їзда на велосипеді та аеробіка.

З'ясувалося, що всі види фізичної активності, включно із домашнім прибиранням та доглядом за дітьми, покращують психічне здоров'я. Найбільше дослідження цієї сфери опублікували в The Lancet Psychiatry Journal. Проте воно все одно не може підтвердити, що фізична активність поліпшує психічне здоров'я.

Попередні дослідження впливу фізичних вправ на психічне здоров'я продемонстрували неоднозначні результати. Деякі з них показують, що брак активності може призвести до поганого психічного стану, а також бути симптомом цього.

Вже відомо, що вправи знижують ризик серцевих захворювань, інсульту та діабету.

Дорослі, які беруть участь у дослідженні, зазначили, що щомісяця переживали в середньому 3,4 дні поганого психічного здоров'я. А ті, хто був фізично активним, мали лише два поганих дні.

Фізичні навантаження більше впливали на людей, яким раніше діагностували депресію. Вони мали погане психічне самопочуття по сім днів на місяць. А ті, хто не тренувався - погано почувалися 11 днів на місяць.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Командний спорт робить людей витривалішими та зменшує ізоляцію

Також важливо, як часто та як довго люди тренуються.

Найоптимальнішим графіком визнали 30-60 хвилинні фізичні вправи через день.

Але у дослідженні також застерігають: можна і перезайматися вправами.

Доктор Адам Чекроуд, автор дослідження та доцент кафедри психіатрії Уельського університету, розповів: "Раніше люди вважали, що чим більше ви займаєтесь вправами, тим кращим стає ваше психічне здоров'я. Але наше дослідження показує, що це не так".

"Якщо повторювати вправи понад 23 разів на місяць або займатися довше ніж 90 хвилин, то можна погіршити психічне самопочуття".

Він зазначив, що позитивний вплив командних видів спорту полягає у тому, що заняття спортом у складі команди може зменшити ізоляцію, а також зменшити прояви депресії.