Як нова Android Pie покращить життя користувачів

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Компанія Google випустила нову версію своєї мобільної операційної системи під назвою Android Pie (пиріг - англ.).

Програмне забезпечення дозволяє відстежувати використання додатків на смартфоні чи планшеті. А також встановлювати часовий ліміт на користування апаратом.

Після перевищення заданого ліміту кольори на екрані зникнуть.

Дев'ята версія Android також пропонує більш дієві сповіщення та обіцяє продовжити термін життя батареї.

Пробеми Google з поширенням нових версій систем продовжуються.

Згідно з власними даними компанії, лише приблизно 12% пристроїв Android працювали на попередній версії операційної системи - Oreo.

Google заявляє, що вона працювала разом з виробниками техніки, аби полегшити їм оновлення пристроїв.

Нова версія операційної системи поки доступна лише для власних телефонів Google під назвою Pixel.

Чому пиріг?

Google завжди обирає кондитерський виріб як назву для своїх мобільних операційних систем, щоразу змінюючи букву алфавіту.

Image caption Google заявляє, що інші виробники випустять оновлення до Android Pie восени

Попередні версії системи мали назви: Jelly Bean (мармеладне драже), Kit Kat (вафельний батончик), Lollipop (льодяник на паличці) та Marshmallow (зефір).

Раніше припускали, що наступна система матиме ім'я Pistachio Ice Cream (фісташкове морозиво), Pop-Tart (поп-тарт - різновид печива) or Pumpkin Pie (гарбузовий пиріг).

Голова Лондонської інженерної команди Android пояснив, що компанія вирішила дотримуватись принципу простоти.

"Ми хочемо спростити інтерфейс, зробити користування простішим та більш інтуїтивним", - каже Андрей Попеску.

"Я думаю, що такому підходу дуже відповідає така проста і красива назва, як "Пиріг", - додав він.

Чи справді нас змусять менше користуватись телефоном?

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Однією з головних фішок нового програмного забезпечення є "Цифровий добробут".

Це відповідь на критику про те, що смартфони викликають "залежність" та негативно впливають на наш сон.

Спеціальна панель надає інформацію про те, скільки часу власник користувався своїм пристроєм з розбивкою по додатках.

Користувач зможе встановити обмеження на використання конкретних програм.

Коли виділений час майже закінчився, користувач отримує попередження. Якщо ліміт вичерпано, то іконка відповідної програми стає сірою, не дозволяючи запустити додаток.

Щоправда, блокування можна й скасувати.

Копирайт изображения Google Image caption Інформаційна панель надає власникам декілька способів візуалізації використання свого пристрою

Режим "Wind Down" стимулюватиме користувачів не користуватися телефоном у кінці дня.

У попередньо вибраний час екран перемикається з кольорового на сірий - це означає, що всі зображення будуть у відтінках сірого кольору.

Крім того, активується режим "Не турбувати", блокуючи вхідні дзвінки та сповіщення.

Компанія Apple також розробляє власні елементи керування екраном для iOS 12 з подібною функцією.

Фізіолог доктор Неріна Рамлахан, автор праць "Швидкий сон", "Безсонний", каже, що дорослі та діти повинні знати про переваги нових можливостей системи, аби регулярно ними користуватись.

"Це хороші заходи, але все ще буде багато людей, які й не думають, що у них є проблема", - заявив доктор.

"Таким чином, все ще потрібно буде багато зробити, щоб пояснити людям підводні камені залежності від використання своїх телефонів і додатків".

Як покращили сповіщення?

Ріе додає зображення до сповіщень - показує маленьку фотографію особи, яка написала користувачеві, а також дозволяє попередній перегляд фото, яким з ним поділилися.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Понад 140 тис. людей добровільно випробували бета-версії Android Pie до її офіційного запуску

Крім того, операційна система дозволить користувачам відповідати на отримані повідомлення через саме сповіщення за допомогою функції "Спритна відповідь".

Вона буде прогнозувати та пропонувати користувачеві відповідь, дозволяючи не набирати її самому.

Як Google подовжить роботу батареї?

Компанія підійшла до цього питання з двох боків.

По-перше, вона використовує можливості сучасних мобільних процесорів, щоб мінімізувати використання батареї, коли дисплей апарату вимкнено.

Багато процесорних чіпів побудовані таким чином, що деякі ядра зосереджені на досягненні високої швидкості, а інші на енергоефективності.

Копирайт изображения Google Image caption Функція "Адаптивна батарея" використовує машинне навчання, щоб вирішити, коли додатки можуть виконувати фонові завдання

Android Pie тепер перенаправляє значну частину фонових процесів для виконання на більш ефективних "маленьких" ядрах, аби споживати менше енергії.

Другий підхід передбачає спробу запобігти тому, що Google називає "поганими днями батареї".

Для цього система вивчає поведінку власника, щоб передбачити, коли він захоче використовувати певні додатки.

Завдяки цьому, система зможе закривати додатки, які навряд чи знадобляться до моменту коли пристрій буде на зарядці.

Huawei вже пропонує щось подібне в деяких своїх телефонах за допомогою власних технологій машинного навчання.

Що ще нового?

Копирайт изображения Google Image caption Слайси дозволяють використовувати додатки без необхідності їх відкривати

Іншим важливим нововведенням є слайси (Slices), які виводять на екран інтерфейс додатка, не вимагаючи від користувача відкривати програму.

Наприклад, введення назви додатку для виклику таксі в панель пошуку може показувати інформацію про те, як далеко знаходиться найближчий автомобіль сервісу, і скільки часу потрібно для того, щоб користувач дістався дому.

Щоправда, ця функція буде запущена пізніше цього року.

Копирайт изображения Google Image caption Система намагатиметься передбачити, що користувач захоче зробити далі

Інші інновації, які будуть запропоновані під час запуску системи, включають:

"Дії з додатками" - це функція, яка намагається визначити, що користувач хоче зробити на телефоні далі. Наприклад, зателефонувати конкретному контактові чи послухати улюблений альбом. Пристрій пропонує кілька варіантів дій у верхній частині екрана, щоб їх можна було запустити одним дотиком

Функцію, яка вивчає зміни користувачем яскравості екрану залежно від навколишнього освітлення, а потім намагається автоматично їх повторювати

нові елементи керування жестами, що полегшує перехід між додатками

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