Саудівська Аравія випустить додаток для оцінки "якості" імамів

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Саудівська Аравія працює над мобільним додатком, який дозволить виставляти рейтинг ісламським проповідникам. Влада сподівається, що зможе виявляти імамів, які пропагують надто радикальні ідеї.

За словами міністра Саудівської Аравії з питань ісламу Абдула Аль-Шейха, майбутня програма дозволить зібрати дані про велику кількість мечетей, у тому числі про "якість" тамтешніх проповідників. Про це повідомляє саудівська газета Al-Watan.

Наразі додаток лише розробляється, тому точної інформації про те, як саме він буде працювати, немає. Однак відомо, що кожен відвідувач мечеті зможе виставити рейтинг провідникові та оцінити різні критерії його роботи.

Останнім часом Саудівська Аравія намагається провести реформу релігійних вчень і уніфікувати їх так, щоб проповідники із різних регіонів країни трактували ісламські тексти однаково. Мета цього - вберегти громадян від впливу радикальних ідей, які часто пропагуються саме через релігію.

Зокрема, влада побоюється популярності таких релігійно-політичних організацій, як "Брати-мусульмани", яка вже декілька років визнана у Саудівській Аравії терористичною.

"Не потрібно лізти у свідомість людей і ставити під загрозу стабільність і безпеку цієї священної країни", - заявив міністр з питань ісламу Саудівської Аравії.

Це вже не перший рейтинговий додаток, створений з ініціативи влади країни. Раніше доступними стали кілька мобільних програм для оцінки державних сервісів з надання послуг у різних сферах.

Реформи у Саудівьскій Аравії - частина державної програми, яка націлена на модернізацію країни. Ініціатором змін вважається принц Мухаммед бін Салман.

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