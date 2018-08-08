Іспанський винищувач випадково випустив ракету над Естонією

Копирайт изображения Getty Images Image caption Іспанський винищувач Eurofighter брав участь у навчаннях (архівне фото)

Міноборони Іспанії розслідує інцидент, в якому один з винищувачів під час навчань випадково випустив ракету над Естонією.

Це було у вівторок, 7 серпня, у районі південно-західної Естонії, де і проводилися навчання, повідомили в міністерстві.

У відомстві наголосили, що ракета класу повітря-повітря не спричинила пошкоджень і вона мала самознищитися.

Естонські військові кажуть, що шукають її рештки.

"Іспанський винищувач Eurofighter, який базувався в Литві, випадково випустив ракету, не спричинивши пошкоджень", - повідомило міноборони Іспанії.

"Ракета класу повітря-повітря не зачепила жодного повітряного судна. Ми розпочали розслідування, щоб з'ясувати точну причину інциденту", - заявили у відомстві.

За повідомленнями, ракета містила до 10 кг вибухових речовин. Вважається, що вона могла впасти за 40 км на північ від естонського міста Тарту.

Два іспанських і два французьких літаки-винищувачі брали участь у навчаннях в рамках балтійської повітряної місії НАТО, коли стався інцидент.

Прикрий інцидент

У середу генсекретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував повну підтримку прем'єр-міністру Естонії Юрі Ратасу.

"НАТО віддане захисту всіх союзників, і ми продовжимо охороняти повітряний простір… в Балтійському регіоні", заявив речник Альянсу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас назвав інцидент "надзвичайно прикрим"

Раніше в пості на Facebook пан Ратас назвав інцидент "шокуючим" і "надзвичайно прикрим".

"Це серйозний випадок, і ми дуже цим занепокоєні. Дякувати богу, немає інформації, що хтось постраждав внаслідок інциденту", написав прем'єр-міністр.

Він додав: "Я переконаний, що естонські збройні сили… зроблять усе можливе, щоб упевнитися, що такого більше не станеться".

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