Копирайт изображения MARVEL/DISNEY Image caption "Чорна пантера" - один з фільмів, які матимуть шанси на перемогу в новій номінації

На "Оскарі" запровадять нову номінацію за надзвичайні досягнення в категорії популярних фільмів.

Це одна із трьох змін, схвалених радою директорів американської кінокадемії 7 серпня.

Таким чином, фільми, які популярні серед глядачів, але не настільки подобаються критикам, матимуть більше шансів здобути "Оскар".

Серед лауреатів тепер можуть опинитися фільми про супергероїв, такі як "Чорна пантера".

Проте поки що невідомо, чи наберуть ці зміни чинності вже до найближчої церемонії "Оскар", що пройде у лютому 2019 року.

У повідомленні для своїх членів Академія зазначила, що критерії для нової категорії та інші ключові подробиці надішлють згодом.

У попередні роки на "Оскарі" нехтували кінострічками, які мали хороші касові збори, як наприклад "Мамма Міа", "Аватар" і серія фільмів "Місія нездійснена".

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Номінація "Видатний популярний фільм" може також стати хорошою відповіддю на критику: Академію часто звинувачують у тому, що фільми, які отримують "Оскар", не відображають те, що хочуть дивитися глядачі.

Рада директорів Академії також визначила більш ранню дату для церемонії "Оскар" у 2020 році. Телетрансляцію вирішили скоротити до трьох годин, щоб церемонію нагородження змогли подивитися більше телеглядачів у всьому світі.

Для того, щоб вмістити в ефірний час всі 24 номінації, деякі з них представлятимуть під час рекламних пауз, а потім коротитимуть і показуватимуть пізніше під час трансляції.

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