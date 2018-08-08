На "Оскарі" запровадять нову номінацію
На "Оскарі" запровадять нову номінацію за надзвичайні досягнення в категорії популярних фільмів.
Це одна із трьох змін, схвалених радою директорів американської кінокадемії 7 серпня.
Таким чином, фільми, які популярні серед глядачів, але не настільки подобаються критикам, матимуть більше шансів здобути "Оскар".
Серед лауреатів тепер можуть опинитися фільми про супергероїв, такі як "Чорна пантера".
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Проте поки що невідомо, чи наберуть ці зміни чинності вже до найближчої церемонії "Оскар", що пройде у лютому 2019 року.
У повідомленні для своїх членів Академія зазначила, що критерії для нової категорії та інші ключові подробиці надішлють згодом.
У попередні роки на "Оскарі" нехтували кінострічками, які мали хороші касові збори, як наприклад "Мамма Міа", "Аватар" і серія фільмів "Місія нездійснена".
Номінація "Видатний популярний фільм" може також стати хорошою відповіддю на критику: Академію часто звинувачують у тому, що фільми, які отримують "Оскар", не відображають те, що хочуть дивитися глядачі.
Рада директорів Академії також визначила більш ранню дату для церемонії "Оскар" у 2020 році. Телетрансляцію вирішили скоротити до трьох годин, щоб церемонію нагородження змогли подивитися більше телеглядачів у всьому світі.
Для того, щоб вмістити в ефірний час всі 24 номінації, деякі з них представлятимуть під час рекламних пауз, а потім коротитимуть і показуватимуть пізніше під час трансляції.
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