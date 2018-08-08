Страйк Ryanair: одночасно скасують рейси у трьох країнах ЄС

Копирайт изображения RYANAIR PRESS OFFICE Image caption Ryanair останнім часом страждає через страйки працівників

Один з найбільших лоукост-перевізників Європи оголосив про скасування цієї п'ятниці сотень рейсів у Ірландії, Німеччині та Бельгії через страйк пілотів.

Вже відомо, що ірландська компанія скасувала 20 п'ятничних рейсів із 300 з та до самої Ірландії.

Через цей страйк постраждають близько 3,5 тисяч пасажирів.

Подібний страйк на п'ятницю також оголошують пілоти компанії, які базуються у Німеччині. Його ініціювала профспілка німецьких пілотів Vereinigung Cockpit.

Акція триватиме 24 години, і в Ryanair заявили про 250 скасованих рейсів з та до Німеччини.

Ще раніше компанія Ryanair анонсувала, що цієї п'ятниці серйозні проблеми з рейсами будуть у Бельгії та Швеції.

Загалом повідомляють про 104 скасованих рейси у Бельгії.

Страйки пілотів Ryanair з вимогою створити профспілку та підвищити платню тривають з минулого року.

Наприкінці 2017 року компанія пообіцяла визнати профспілки, проте досі не погодила жодної колективної угоди з працівниками у країнах Європи.

Представники пілотів погодились на пропозиції компанії визначити посередника у переговорах, які можуть розпочатись 14 серпня.

Восени 2018 року компанія Ryanair розпочне польоти з аеропортів Києва та Львова.