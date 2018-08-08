Дружині Башара Асада діагностували рак грудей

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Дружині сирійського президента Башара Асада - Асмі Асад діагностували рак грудей. Представники сирійської влади підтвердили, що пані Асад лікує злоякісну пухлину на ранній стадії.

Асма Асад народилася і виросла у британській столиці, і є вкрай неоднозначною фігурою у сирійській політиці.

У 2012 році її та ще 11 людей внесли до санаційного списку ЄС - після силового розгону урядом Сирії громадських протестів.

У Twitter з'явилося фото пані Асад із чоловіком. Підпис твердить, що "пані Асма Асад розпочала перший етап лікування злоякісної пухлини, яку виявили на ранній стадії".

Пані Асад має подвійне громадянство - британське і сирійське. Вона навчалася у школі і в університеті у Лондоні, після чого працювала інвестиційним банкіром.

До Сирії вона переїхала у 2000 році, де вийшла заміж за колишнього офтальмолога Башара Асада - всього за лічені місяці до того, як він став президентом країни, замінивши на посаді свого батька Хафеза Асада.

Спершу молоде подружжя презентувало себе як реформаторів, покликаних покласти край репресивному стилю управління попереднього президента. У 2011 році пані Асад навіть з'явилася у лютневому номері журналу Vogue, який описував її як "найсвіжішу і найбільш магнетичну першу леді" (пізніше фотопортрет і статтю видалили).

Всього через місяць після публікації сирійська поліція застосувала силу проти демонстрантів у сирійському місті Дар'а. Конфлікт, що розгорівся після цього, забрав життя уже майже півмільйона людей.

Уперше коментуючи кривавий конфлікт у лютому 2012 року, пані Асад стала на бік чоловіка.

Того ж року активісти оприлюднили сотні приватних електронних листів, що, як стверджувалося, належали президентові Сирії і першій леді. Із них йшлося, що пані Асад продовжувала купувати предмети розкоші навіть після початку конфлікту. У тому ж році ЄС наклав на неї персональні санкції.

Вона не спілкувалася із іноземними ЗМІ аж до 2016 року, коли в інтерв'ю російському державному телебаченню заявила, що відмовилася від пропозицій про надання притулку за кордоном.