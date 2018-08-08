США впроваджують санкції проти Росії через Скрипалів

Сполучені Штати звинуватили Росію у отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки Юлії нервово-паралітичною речовиною у британському місті Солсбері і анонсували нові санкції.

Про новий крок оголосила речниця Державного департаменту США Хізер Науерт.

"Сполучені Штати […] дійшли висновку, що влада Російської Федерації застосувала хімічну чи біологічну зброю, порушуючи міжнародне законодавство", - заявила вона.

Пані Науерт додала, що нові санкції набудуть чинності 22 серпня.

Інцидент у Солсбері стався на початку березня цього року. Сергія і Юлію Скрипалів знайшли непритомними на лавці неподалік торгового центру. Вони обидва потрапили до реанімації, проте за кілька тижнів лікарям вдалося їх вилікувати.

Британський уряд заявив, що Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною бойового класу «Новачок», яку виготовили у Росії.

Росія заперечила будь-яку причетність до цього нападу.

Через кілька місяців від отруєння тією ж речовиною померла британка Дон Стерджес, її партнер Чарлі Роулі також отруївся, проте він вижив.