Після масштабних руйнувань в неділю в Індонезії новий землетрус

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Індонезійський острів Ломбок постраждав від сильного землетрусу в розпал рятувальних робіт після потужних поштовхів, які завдали масштабних руйнувань в неділю, 5 серпня.

Геологічна служба США заявила, що останній землетрус мав потужність 5,9. Є повідомлення, що він знищив деякі будівлі.

Рятувальні працівники все ще розбирають уламки і намагаються надати допомогу жертвам попереднього, більш потужного землетрусу.

Червоний Хрест сказав, що інцидент, який призвів до загибелі щонайменше 131 людини, був "винятково руйнівним".

Деякі села "повністю знищило", - заявив представник Червоного Хреста на Ломбоку Крістофер Рассі.

Офіційна кількість жертв - 131 одна людина, втім місцеві засоби масової інформації повідомляють, що їхня кількість значно більша - 347.

Уряд стверджує, що понад 1400 людей отримали травми та понад 156 тис. людей були змушені покинути свої домівки.

Національне агентство з ліквідації наслідків катастроф заявило, що всі ці цифри, ймовірно, будуть рости, оскільки з'являється більше інформації та виявляють більше жертв.

Копирайт изображения REUTERS Image caption Жінку знайшли живою після того, як майже тиждень вона пробула під завалами на півночі Ломбоку

Поки незрозуміло, останній поштовх - це новий землетрус або ж це найсильніший з сотень повторних поштовхів, які продовжуються з неділі.

Рятівники просуваються до більш віддалених районів великого острова.

Але прес-секретар Національного агентства з ліквідації наслідків катастроф Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо зазначив, що деякі райони на півночі ще не отримали жодної допомоги.

Ломбок - острів площею приблизно 4,5 тис. кв. км на схід від трохи більшого острова Балі.

Більшість людей живе невеликими громадами. Десятки тисяч тепер сплять просто неба або в руїнах своїх будинків.

Недільний землетрус відбувся всього за день після трохи меншого, який призвів до загибелі щонайменше 16 людей.

Наростає занепокоєність, що постраждає також важлива для країни туристична галузь.

Тисячі туристів, які відвідували Ломбок, а також сусідні острови Гілі та Балі, були евакуйовані або виїхали передчасно.

"У нас були легкі землетруси в минулому, але ніколи не було нічого подібного", - заявив агентству Reuters власник мережі готелів Марсель де Ріджк.

"Ми втратили багато резервів, а майбутні гості вичікують. Я не думаю, що люди цього літа вибиратимусь Ломбок", - додає він.

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