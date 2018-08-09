Оксана Марченко в "Танцях з зірками": деталі скандалу

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Перспектива участі в шоу "Танці з зірками" Оксани Марченко, телеведучої та дружини Віктора Медведчука, збурила медіапростір і соцмережі. На каналі "1+1" навіть розгорівся публічний конфлікт, хоча участь зірки в проекті досі під питанням.

Бурю в медіа, а згодом і в соцмережах розбурхала в середу, 8 серпня, телеведуча Леся Нікітюк.

Вона публічно погодилась взяти участь у новому сезоні проекту телеканалу "1+1" "Танці з зірками" та передала естафету #танціззіркамиchallenge двом іншим потенційним учасникам - Артему Гагаріну зі студії "Квартал 95" та телеведучій Оксані Марченко.

Перспектива участі в програмі Марченко сподобалась не всім.

Вже за кілька годин після посту Нікітюк колектив Телевізійної служби новин (ТСН) з "плюсів" оприлюднив спільну заяву журналістів з вимогою не допустити участі Марченко в програмі.

Невдоволення викликав той факт, що Марченко - дружина українського політика Віктора Медведчука.

"Чоловік Марченко, Віктор Медведчук, неодноразово робив проросійські заяви, зокрема, нібито про те, що в Україні триває не зовнішня агресія, а громадянська війна. Подружжя жодного разу за роки війни не засудило російську агресію на Донбасі та анексію Криму. Навіть той факт, що шоу є розважальним, не виправдовує появи дружини Медведчука, Оксани Марченко, в ефірі нашого телеканалу", - вважають журналісти.

Свої підписи під листом поставили понад 50 журналістів ТСН.

У відповідь на протест керівництво каналу запевнило, що "журналісти мають право висловлювати свою думку, в тому числі і з приводу рішень каналу", але на склад учасників "Танців з зірками" це не вплине.

"У проекті "Танці з зірками" беруть участь найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, незалежно від своїх політичних поглядів і переконань. Як показують результати досліджень, серед тих, кого було б цікаво побачити глядачам на паркеті, в тому числі і Оксана Марченко. Впевнені, серед 14 пар учасників кожен зможе знайти собі фаворитів", - йдеться в заяві генерального директора "1+1 медіа" Олександра Ткаченка.

Оксана Марченко ще може відмовитись?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Журналісти ТСН кажуть, що Оксана Марченко - дружина проросійського, одіозного політика, а відтак не може брати участь в шоу на "1+1"

В прес-службі телеканалу BBC News Україна пояснили, що і в цьому, і в попередньому сезоні учасників проекту визначали естафетою #танціззіркамиchallenge: зіркові учасники публічно підтверджують свою участь по черзі, а тоді передають виклик далі наступним потенційним учасникам.

"Кожен учасник челенджу може як прийняти виклик, так і відмовитись від участі у проекті. Варто чекати відповіді від Артема Гагаріна та Оксани Марченко, які вони опублікують на своїх сторінках у соцмережах, щоб дізнатись їхнє рішення щодо цього виклику", - пояснює Марина Мельничук, керівник групи просування розважальних проектів телеканалу "1+1".

Пані Мельничук нагадала, що вже були випадки, коли один з учасників естафети виклик не приймав. Наприклад, минулого сезону виклик телеведучого Олександра Скічко відмовився прийняти співак Володимир Дантес.

Причому тоді Скічко також передав естафету одразу кільком зіркам. Цього року з 11 учасників естафети лише Леся Нікітюк передала виклик двом колегам, всі інші викликали на паркет лише по одному обранцю.

Але в четвер по обіді шанси, що Марченко приєднається до шоу зросли. Артем Гагарін заявив, що братиме участь в проекті, але не як учасник, а як один з ведучих.

Всього в проекті в цьому сезоні візьме участь 14 зірок. Імена 11 вже відомі - це учасник шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія, телеведуча Маша Єфросиніна, боксер Денис Берінчик, тренер Аніта Луценко, гуморист Ігор Ласточкін, солістка гурту "Неангели" Слава Камінська, актор Павло Вишняков, співачка Michelle Andrade, ресторатор Микола Тищенко, співачка Злата Огнєвіч та телеведуча Леся Нікітюк.

Соцмережі вирують

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Віктора Медведчука та Володимира Путіна поєднують приятельські стосунки та давня історія співпраці

У соцмережах новина про можливу участь Оксани Марченко в шоу також викликала бурхливу реакцію.

"Сам факт того, що Оксана Марченко взагалі наважилася засвітитись на улюбленому українцями телеканалі "1+1", знаючи негативне відношення українців до неї персонально, говорить про те, що у цієї жіночки відсутня совість і елементарні моральні і етичні якості", - пише в Twitter користувач Анатолій Оскома.

Пропустити Twitter допис , автор: @AOskomaOfficial Сам факт того, що Оксана Марченко взагалі наважилася засвітитись на улюбленому українцями телеканалі "1+1", знаючи відношення українців до неї персонально негативне відношення, говорить про те, що у цієї жіночки відсутня совість і елементарні моральні і етичні якості. https://t.co/a6hgNi8Qkl — Anatoliy Oskoma (@AOskomaOfficial) 9 серпня 2018 р.

"Кума Путіна - суперстар світового рівня. Аналогів їй в Україні і в світі майже немає. Це птах високого польоту, вона збирає стадіони, золоті диски та статуетки. Шоу з Марченко - це гарантований успіх, щастя та процвітання. Шоу без Марченко - це зубожіння, забуття та журба. У "1+1" тупо не було вибору, давайте поставимось з розумінням", - іронізує у Facebook Антон Ходза.

"Оксана Марченко - не просто телеведуча. Пару років тому її чоловік Віктор Медведчук переписав на неї весь свій офіційний бізнес в Україні. Так що у нього зараз нічого, крім громадської організації і Рабиновича, а вона - потужний український бізнесмен. Нехай кума Путіна спочатку доб'ється звільнення Сенцова, а потім вже танцює з зірками на екрані. Заради цього можна піти на будь-які поступки", - додає журналістка Крістіна Бердинських.

Частина користувачів навпаки підтримали ідею участі Марченко в "Танцях з зірками". Зокрема, користувачка Олена Бондаренко назвала обурених журналістів ТСН "медіанеандертальцями".

"Ці смішні, дикі люди взагалі не розуміють, що такими закликами та протестами вони демонструють ту саму свою дикість, бо для сучасного демократичного суспільства дискримінація людини через рідню, дискримінація за принципом особистої неприязні - це не тільки дикість, але ще й справа, яка підлягає покаранню", - пише користувачка.

"Оксаночко, в Facebook почалось протистояння проти участі вас в проекті "Танці з зірками", написали колективний лист, збирають підписи. Навіщо? А ми всі говоримо і чуємо про любов, гармонію в душі. Як же так?", - додає користувачка Інна Черкес.

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