Від ізраїльського авіаудару "загинули вагітна жінка та її донька"

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Внаслідок авіаудару по сектору Гази загинули троє людей. Серед них - вагітна жінка та її малолітня дитина, заявляє міністерство здоров'я сектору Гази.

У середу, 8 серпня, Ізраїль завдав серію ударів у відповідь на обстріли з боку ХАМАС.

За даними міністерства охорони здоров'я сектору Гази, внаслідок ізраїльської атаки загинули щонайменше троє людей. Серед них - вагітна жінка та її донька, якій було 18 місяців. Жінці - 23 роки, її чоловік отримав серйозні поранення.

В результаті одного із інших ізраїльських ударів також загинув військовослужбовець, ще 12 поранені.

У збройних силах Ізраїлю твердять, що загострення конфлікту почалося після того, як під удар потрапив один із їх військових автомобілів. Ізраїль завдав удар у відповідь, а через деякий час по ізраїльській території вдарили десятки ракет.

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У Twitter збройних сил Ізраїлю повідомляється, що вони завдали авіаудари по 140 локаціях, у тому числі по фабриці з виробництва зброї.

"Це була реакція на ракети, відправлені в наш бік з сектору Гази", - пояснює влада Ізраїлю, додаючи, що по їх території було завдано близько 150 ударів.

Загострення конфлікту відбулося після нещодавніх переговорів між ХАМАС та Ізраїлем, де сторони намагалися домовитися про припинення обстрілів.

Протягом останніх чотирьох місяців внаслідок ізраїльських обстрілів загинули більше 160 палестинців. В основному це учасники щотижневих протестів, що проходили на кордоні сектору Гази.

Правозахисники звинувачували Ізраїль у використанні надмірної сили. Ізраїль заявляв, що відкривав вогонь лише з метою самооборони, а також у випадках, коли хтось із протестувальників намагався проникнути на їх територію.

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