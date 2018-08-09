Дітей, яких знайшли у пустелі в США, готували до терактів

Image caption Сіраж ібн Вахадж та Лукас Мортон, яких поліція звинувачує у незаконному утриманні неповнолітніх дітей

Виснажених дітей, яких кілька днів тому знайшли посеред пустелі в США, навчали користуватися зброєю та готували до вчинення терактів.

Минулого тижня поліція штату Нью-Мексико знайшла посеред місцевої пустелі невеликий табір, в якому утримували 11 виснажених дітей. Правоохоронці розповіли, що неповнолітніх тримали у підземному причепі, який був накритий пластиком, там не було води та електрики.

"Я працюю поліцейським 30 років. Я ніколи не бачив нічого подібного. В це важко повірити, - розповів шериф міста Таос Джеррі Хогреф. - Вони були худі, аж ребра світилися, дуже брудні та перелякані".

Тоді ж на місці виявили двох озброєних чоловіків. Як група дітей та дорослих опинилася посеред пустелі, на той момент було не зрозуміло.

Наразі ж поліція поділилася першими результатами розслідування. За інформацією правоохоронців, один із затриманих чоловіків - Сіраж ібн Вахадж - готував неповнолітніх до вчинення терактів у американських школах.

На території табору також знайшли рештки дитячого тіла. Судячи з усього, йдеться про трирічного сина Вахаджа на ім'я Абдула-Гані. Матір хлопчика раніше повідомляла поліції про викрадення сина - нібито Вахадж ще у грудні минулого року забрав їхню дитину з дому у штаті Джорджія та вивіз у невідомому напрямку.

Розслідування справи про викрадення дитини в результаті і вивела правоохоронців на слід чоловіка.

Мама хлопчика розповіла, що той страждав від судом. Батько вірив, що проблему можна вирішити, здійснивши обряд вигнання бісів.

Копирайт изображения Taos County Sheriff's Office Image caption Дітям, яких знайшли посеред пустелі, було від 1 до 15 років

Прокурор Тімоті Хассон у середу вимагав подовжити арешт для Вахаджа - без права звільнення під заставу. "Вахадж є великою загрозою для врятованих дітей, а також для суспільства в цілому. Він схильний до насильства і готовий використовувати вогнепальну зброю у злочинних цілях".

За даними CNN, в матеріалах справи є документ, який застерігає суд від звільнення чоловіків під заставу. Там мова йде про те, що з великою вірогідністю вони підуть на нові злочини, про що свідчать їхні плани влаштувати стрілянину в одній з американських шкіл.

Копирайт изображения Taos County Sheriff's Office Image caption Троє жінок, яких затримала поліція

Усіх п'ятьох дорослих, яких затримала поліція, звинувачують у жорстокому поводженні з дітьми.

Серед них - Лукас Мортон, який як і Вахадж був озброєним, та троє жінок. За даними поліції, це матері деяких дітей.

Американські ЗМІ припустили, що затриманий Сіраж ібн Вахадж - син відомого нью-йоркського проповідника Сіража Вахаджа. Він був одним зі свідків у справі Омара Абдель-Рахмана, якого звинувачували в причетності до теракту 1993 року в Нью-Йорку.

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