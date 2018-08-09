Бред Пітт подав на Анджеліну Джолі до суду

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Судовий позов актора до колишньої дружини - відповідь на закиди про те, що він не допомагає їй у підтримці спільних дітей.

У середу, 8 серпня, юристи Бреда Пітта зареєстрували судовий позов, де сказано, що їхній клієнт заплатив Анджеліні Джолі близько $1,3 мільйона. Ще $8 мільйонів актор нібито позичив колишній дружині на придбання нового будинку.

Позов поданий у відповідь на закиди Джолі та її адвокатів, які неодноразово заявляли про те, що актор не допомагає акторці забезпечувати їхніх спільних дітей.

Так, у вівторок, 7 серпня, один із юристів Джолі сказав, що виплати, які Пітт здійснював після розлучення з акторкою, були "незначними".

Пара була у стосунках ще з 2005 року, проте одруження відбулося лише у 2014 році. У 2016 році Джолі подала на розлучення.

У судовому позові сказано, що заяви акторки щодо недостатньої підтримки з боку колишнього чоловіка - це "тонко завуальована спроба зманіпулювати ЗМІ".

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Причиною розлучення пари стали "непримиримі розбіжності", заявляла Анджеліна Джолі кілька років тому.

Згодом вона подала на колишнього чоловіка до суду, звинувативши його в жорстокому поводженні із дітьми. За словами Джолі, Пітт нібито дозволяв собі піднімати руку на їхнього сина. Розслідування цих звинувачень не підтвердило.

В акторів шестеро спільних дітей - усиновлені Меддокс, Пекс і Захара та біологічні Шайло, Нокс і Вівьенн.

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