Аборти і надалі будуть заборонені в Аргентині

Копирайт изображения AFP Image caption Результати голосування викликали бурхливу реакцію

Сенат Аргентини відкинув законопроект, який легалізував аборти у перші 14 тижнів вагітності.

Після напружених дебатів 38 сенаторів проголосували "проти" і 31 - "за". Результати голосування означають, що законодавцям доведеться чекати наступного року, аби знову повернутися до питання легалізації абортів в країні.

Зараз в Аргентині дозволені аборти лише для жертв зґвалтування, а також у випадку, коли здоров'я матері у небезпеці.

Поки сенатори обговорювали законопроект, прибічники і противники абортів протестували біля будівлі парламенту.

Коли стали відомі результати голосування, противники абортів почали святкувати.

"Аргентина залишається країною сімейних цінностей", - цитує одного з учасників протестів Reuters.

Прихильники абортів плакали і втішали один одного. Дехто почав запалювати вогнища і жбурляти каміння у поліцію.

Як так сталося?

Прихильники легалізації абортів роками намагаються домогтися змін у закони в країні, де переважна більшість населення є католиками.

Ці зусилля отримали імпульс, коли президент Маурісіо Макрі, який сам є противником абортів, звернувся до Конгресу із пропозицією розглянути відповідний законопроект. І його, хоч і зі складнощами, але було ухвалено нижньою палатою.

Прихильники легалізації абортів кажуть, що це є питанням громадського здоров'я в країні, де лише минулого року 43 жінки померли під час незаконних абортів.

Копирайт изображения AFP Image caption Прихильниці легалізації абортів втішали одна одну після голосування...

Копирайт изображения Reuters Image caption ... противники святкували

"Жінки робитимуть аборти легально або підпільно", - каже юрист і учасник акцій на підтримку легалізації Сабріна Картабія Ґроба.

Проте учасниця іншої акції - на підтримку заборони абортів - Каміла Дуро, каже, що смертей (від нелегальних абортів) можна уникнути, не узаконюючи цю практику.

"Ми намагалися донести, що аборт означає соціальну помилку системи. Щоб жінка пішла на це, спочатку має статися купа інших помилок", - каже вона.

Серед латиноамериканських країн лише Уругвай і Куба повністю декриміналізували аборти.