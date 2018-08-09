Нові санкції США обвалили рубль до дворічного мінімуму

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Рубль і російський фондовий ринок показали значне падіння після того, як стало відомо про нові санкції США проти Росії.

За результатами першої хвилини торгів курс долара склав 66,29 рублі (+71 копійка до вчорашнього рівня). Востаннє такі показники спостерігалися в листопаді 2016 року. Євро виріс до 76,8 рублів (+65 копійок).

З початку тижня рубль впав на 4,4%.

Зниження показав і російський ринок акцій. Індекcи МосБіржі і РТС усього за хвилину торгів просіли на 0,3 - 1,8%.

Серед лідерів падіння - акції "Аерофлоту" (-8%). Ціна паперів опустилася до рівня осені 2016 року. В окремі моменти їх вартість знижувалася до рівня початку кризового 2008 року.

Більшість російських компаній на Лондонській біржі також подешевшала.

Падіння пов'язують із новим пакетом санкцій США проти Росії.

Нові санкції

Нові санкції проти Росії Державний департамент США анонсував напередодні ввечері. В заяві відомства сказано, що причина такого кроку - отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки Юлії нервово-паралітичною речовиною у британському місті Солсбері.

"Сполучені Штати (…) дійшли висновку, що влада Російської Федерації застосувала хімічну чи біологічну зброю, порушивши міжнародне законодавство", - заявила речник Держдепу Хізер Науерт.

Посольство Росії у США вже назвало дії США "драконівськими", а звинувачення на адресу російської влади - надуманими.

Науерт повідомила, що перша - "полегшена" - хвиля санкцій почне діяти 22 серпня.

Серед іншого США припинять видавати ліцензії на експорт у Росію товарів, що стосуються національної безпеки. Ці санкції частково перетинаються з тими, що вже діють - наприклад, пов'язаними із експортом зброї.

Крім того, у вказану категорію товарів входить різноманітне електричне обладнання та його компоненти, а також устаткування для тестування та калібрування бортових систем деяких літаків.

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"Санкції з пекла"

Цього тижня група американських сенаторів також запропонувала прийняти додатковий перелік санкційних заходів проти Росії. Один із авторів законопроекту назвав їх "санкціями з пекла".

Очікується, що цей пакет може бути прийнятий вже на початку вересня, коли Конгресс США повернеться з канікул.

Санкції, про які йде мова, передбачають заборону на операції та заморожування американських активів семи російських банківських структур, що вже перебувають під санкціями. Серед них - Сбербанк, ВТБ, ВЕБ і Промсвязьбанк.

На практиці це означатиме, що вказані банки не зможуть проводити доларові розрахунки через кореспондентські рахунки у банках США.

Крім того, законопроект пропонує розширити моніторинг порушення санкцій на страхові компанії, а також визнати Росію державою, яка фінансує тероризм.

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