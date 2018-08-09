Вітання "Слава Україні!" стане офіційним для армії вже 24 серпня
Збройні сили України на параді до Дня незалежності будуть озвучувати вітання "Слава Україні!", повідомив президент Петро Порошенко.
"Я прийняв рішення, що починаючи з 24 серпня ці слова вперше пролунають як частина офіційної церемонії військового параду на честь Дня незалежності України", - заявив президент у четвер.
Він додав, що напередодні провів консультації з цього питання з військовослужбовцями та ветеранами АТО, а також з міністром оборони, РНБО та урядом.
Після цього президент вирішив доручити війську так вітатися.
- Від ненависті до підтримки: чому змінилося ставлення до УПА?
- "Слава Україні" в законі: чи сприйме армія бандерівське гасло
- Що буде на параді: "Слава Україні!", тисячі бійців і нова техніка
При цьому відповідні зміни до військових статутів ще має прийняти Верховна Рада.
Раніше уряд з ініціативи міністерства оборони подав до Верховної Ради проект змін до статутів ЗСУ.
До цього на офіційних подіях та навіть парадах вживають старе вітання - "Здрастуйте, товариші", і відповідь - "Бажаємо здоров'я".
У пояснювальній записці до запропонованих змін вказано, що мета законопроекту - "легітимізувати на рівні Збройних сил традиційне вітання "Слава Україні! - Героям слава!"
Форма вітання "Слава Україні" зародилась ще в часи української революції на початку XX століття.
Як пояснив ВВС Україна голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, популярним вітання "Слава Україні" стало у бійців "Холодноярської республіки" на Черкащині, які боролись проти більшовиків.
Повне вітання "Слава Україні! - Героям слава!" вже було в Організації українських націоналістів у 1941 році, а надзвичайно поширеним стало у бійців Української повстанської армії.
Після розпаду СРСР його переважно вживали у середовищі націонал-демократів та українських націоналістів.
З початком Євромайдану це гасло поступово стало одним із головних для всіх протестувальників, а не тільки прихильників націоналістичних партій.
Вже під час бойових дій на Донбасі привітання набуло популярності не тільки у добровольчих батальйонів та бійців "Правого сектору", а й серед бійців Збройних сил.
Президент Петро Порошенко теж часто вживає таке вітання, коли виступає перед військовими у зоні бойових дій.
Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.