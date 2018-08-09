Вітання "Слава Україні!" стане офіційним для армії вже 24 серпня

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Збройні сили України на параді до Дня незалежності будуть озвучувати вітання "Слава Україні!", повідомив президент Петро Порошенко.

"Я прийняв рішення, що починаючи з 24 серпня ці слова вперше пролунають як частина офіційної церемонії військового параду на честь Дня незалежності України", - заявив президент у четвер.

Він додав, що напередодні провів консультації з цього питання з військовослужбовцями та ветеранами АТО, а також з міністром оборони, РНБО та урядом.

Після цього президент вирішив доручити війську так вітатися.

При цьому відповідні зміни до військових статутів ще має прийняти Верховна Рада.

Раніше уряд з ініціативи міністерства оборони подав до Верховної Ради проект змін до статутів ЗСУ.

До цього на офіційних подіях та навіть парадах вживають старе вітання - "Здрастуйте, товариші", і відповідь - "Бажаємо здоров'я".

У пояснювальній записці до запропонованих змін вказано, що мета законопроекту - "легітимізувати на рівні Збройних сил традиційне вітання "Слава Україні! - Героям слава!"

Форма вітання "Слава Україні" зародилась ще в часи української революції на початку XX століття.

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Як пояснив ВВС Україна голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, популярним вітання "Слава Україні" стало у бійців "Холодноярської республіки" на Черкащині, які боролись проти більшовиків.

Повне вітання "Слава Україні! - Героям слава!" вже було в Організації українських націоналістів у 1941 році, а надзвичайно поширеним стало у бійців Української повстанської армії.

Після розпаду СРСР його переважно вживали у середовищі націонал-демократів та українських націоналістів.

З початком Євромайдану це гасло поступово стало одним із головних для всіх протестувальників, а не тільки прихильників націоналістичних партій.

Вже під час бойових дій на Донбасі привітання набуло популярності не тільки у добровольчих батальйонів та бійців "Правого сектору", а й серед бійців Збройних сил.

Президент Петро Порошенко теж часто вживає таке вітання, коли виступає перед військовими у зоні бойових дій.

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