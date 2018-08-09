Підсумки вступу: куди подалися абітурієнти з найвищими балами
В Україні найвищий прохідний бал за результатами вступу-2018 був у абітурієнтів, які вступали на стоматологію.
Аби мати змогу навчатися на стоматології за бюджетні кошти, абітурієнти повинні були мати не менше 193,4 бала за результатами ЗНО.
Про це повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич на брифінгу.
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Загалом рейтинг спеціальностей за прохідними балами виглядає так:
- Стоматологія - 193,4 бала
- Міжнародне право - 193 бали
- Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - 192 бали
- Менеджмент соціокультурної діяльності - 188,5 бала
- Міжнародні економічні відносини - 186,7 бала
- Журналістика - 186,2 бала
- Політологія - 186 балів
- Історія та археологія - 184,5 бала
- Фармація - 184,3 бала
- Культурологія - 184,2 бала
Всього на бюджет у 2018 році вступило майже 59 тисяч людей, з них 2,2 тисячі скористались можливістю вступу за результатами іспитів, а 45 - за співбесідою.
Крім того, цього року для вступу на медичні спеціальності вперше запровадили "мінімальний пороговий бал". Той, хто набрав менше 150 балів, не міг подаватися на цю спеціальність.
Проте, за словами міністра, у всіх вступників на медичні спеціальності бал і так був вищий за 150.
Що ж до планів на 2019 рік, то пані Гриневич відзначила, що відомство планує розробити чіткий графік усіх творчих конкурсів, щоб вони не збігалися в часі у різних університетів.
Міністерство також голосило збір пропозицій від громадян щодо новацій у вступній кампанії 2019 року.
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