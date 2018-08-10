Як малюнки онука допомагають бабусі розрізняти телефонні номери

Копирайт изображения Image copyrightPEDRO ORTEGA Image caption Енкарна Алес використовує ілюстрації, щоб зрозуміти, хто є хто в її телефонній книзі

Іспанець протягом останніх 20 років допомагає своїй неписьменній бабусі користуватись телефоном, малюючи картинки.

74-річна Енкарна Алес полишила школу у вісім років, аби працювати, та так ніколи й не навчилася читати чи писати.

Вона любить телефонувати друзям та родичам, але не може прочитати імена поруч із номерами в телефонній книзі.

Педро Ортега у 11 років почав малювати поруч із ними малюнки, щоб бабуся могла запам'ятати, де чий номер.

Малюнки стали вірусними у соцмережах.

Копирайт изображения PEDRO ORTEGA Image caption Пан Ортега проілюстрував для своєї бабусі кожен номер малюнком

"Одного разу ми з батьком поїхали до бабусі з дідусем, щоб записати для них телефони друзів", - сказав ВВС пан Ортега, спеціаліст зі зв'язків з громадськістю.

"Але я зрозумів, що це не допоможе моїй бабусі, оскільки вона не зрозуміє букви".

Копирайт изображения PEDRO ORTEGA Image caption У телефонній книзі Енкарна Алес є малюнки на кожного з її сусідів

Копирайт изображения PEDRO ORTEGA

"На кожній сторінці та для кожного номеру я малював фотографію, яка, на її думку, допоможе ідентифікувати особу, якій вона хоче подзвонити".

"Над цим ми думали разом. Вона каже щось унікальне про кожну людину, і я малюю це для неї. Ця система у нас вже двадцять років".

Його бабуся походить з Лінареса в південному регіоні Андалусія (Іспанія).

"ЇЇ життя типове для багатьох жінок-робітників її епохи", - сказав пан Ортега.

"Вона була змушена покинути школу у віці восьми років, щоб піти працювати в пекарні, для того аби забезпечити сім'ю, так вона не отримала освіти. Їй платили їжею для сім'ї, а не грошима".

"Жінки її походження не мали можливості розвивати себе та займатися освітою. Наслідки бідності все ще можна побачити сьогодні".

Близько 700 тис. іспанців не можуть читати та писати, повідомляє у звіті за 2016 рік Інститут національної статистики. З тих, хто неписьменний, 400 тис. старше 70 років.

Копирайт изображения PEDRO ORTEGA Image caption Пан Ортега має особливий зв'язок з бабусею завдяки малюнкам

"Кожного разу, коли я повертаюсь додому, я сідаю і малюю їй нові картинки", - сказав 31-річний Педро Ортега. "Це стало чимось особливим між нами двома".

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