Порно у душі: чоловік таємно знімав жінок, коли ті милися

Копирайт изображения SEAN GALLUP/GETTY Image caption Жертви чоловіка розповіли, що почуваються приниженими

Власник міні-готелю у Новій Зеландії таємно зафільмував 34 жінки, які приймали душ. Відеокамери він заховав у пляшках для шампуню.

Одружений житель затоки Хоук зробив 219 прихованих записів у період з грудня 2017 по лютий 2018 року.

Він також визнав, що розмістив ці відео на порнографічному сайті, деякі навіть з описом.

Більшість потерпілих - жінки до 30 років. Камери, що їх знімали, були приховані таким чином, що фільмували жіноче тіло від плечей до колін, проте обличчя також часто потрапляли в кадр.

Невідомо, чи ці пляшки чоловік зробив сам, чи придбав в інтернеті.

Жінки зупинялися в готелі на різні терміни - від однієї ночі до двох тижнів. Знайти їх вдалося поліції. У спільній заяві вони сказали, що шоковані, розлючені, засоромлені та принижені діями чоловіка.

Чоловіка заарештували у лютому. Поліції він заявив, що робив порно "заради гострих відчуттів від ризику бути спійманим", - цитує його видання Stuff.

Дізнавшись, коли саме жінки підуть у душ, він вмикав камери пультом дистанційного керування, розповіли у суді.

Вночі він замінював пляшки із шампунем та завантажував відео на власний комп'ютер.

Згодом він розміщував відеоролики на порно сайті, та закликав глядачів залишати позитивні відгуки та заохочувати його робити більше записів.

Копирайт изображения ZHANG PENG/GETTY Image caption Жінок знімали камерами, захованими у пляшках з шампунем

Відвідувачам порносайту він розповідав про національність та професію жінок, а також у деталях писав про те, що хотів би з ними зробити. Він також розповідав про те, як порушував приватність жінок без їхнього відома.

Поліція Нової Зеландії видалила ці відео.

Адвокат чоловіка попросив суд приховати ім'я свого клієнта через його дружину, яка має проблеми зі здоров'ям.

Прокурори були проти, заявивши, що: "Є 34 жертви, найпотаємніші фото яких пішли по світу".

Чоловіка визнали винним по 69 звинуваченнях, серед яких: виробництво інтимних відеозаписів та образливі публікації. Його випустили під заставу та остаточно засудять у жовтні.

За деякими зі звинувачень йому загрожує 14 років ув'язнення.

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