Із РФ надіслали перші фото Сенцова від початку голодування

Уповноважена України з прав людини Людмила Денісова опублікувала фотографії українського режисера Олега Сенцова із російської колонії. За її словами, ці знімки їй надіслала її колега - російська омбудсмен Тетяна Москалькова.

Олег Сенцов голодує уже 88-й день. Це перші фото від початку його голодування.

У четвер пані Денісова також поспілкувалася телефоном з російським омбудсменом щодо стану здоров'я Олега Сенцова. Тетяна Москалькова повідомила, що з Олегом "все добре, стан стабільний", до нього їде зараз громадська наглядова комісія.

"Уповноважений РФ сказала, що відеозйомка, на якій я наполягала в останній нашій розмові, можлива лише за згодою Олега", - написала пані Денисова у своєму.

За її словами, Сенцов на неї погодився.

"Уповноважений з прав людини Ямало-Ненецького автономного округу Анатолій Сак зможе сфотографувати Олега і зняти відео своєї розмови з ним. Уповноважений РФ пообіцяла його мені надіслати", - повідомила український омбудсмен.

Також вона говорила з адвокатом українського режисера Дмитром Дінзе, який сказав, що "ситуація дуже погана".

З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза.

"Двічі його хотіли відправити в лікарню, де збиралися під'єднати до медичної апаратури і почати примусове годування. Останній раз, коли його відвозили до Лабитнанзької міської лікарні, лікарі хотіли прикувати його до ліжка і почати насильницьке годування", - пише пані Денісова с посиланням на слова захисника.

При цьому адвокат повідомив, що Олег припиняти голодування не збирається. Він п'є мінімальну кількість медичної суміші й воду, щоб не втрачати свідомість.

Його вага вже знизилася до 70 кілограмів.

Копирайт изображения AFP Image caption Сестра Олега Сенцова на акції на його підтримку

Сестра Сенцова Наталія Каплан 8 серпня написала у Facebook, що ситуація "дуже погана".

"Олег мені через адвоката передав листа, він майже не встає. Написав, що кінець близький, і це він не про звільнення", - каже вона.

Також, за словами сестри режисера, Олегу не передають листи, і він перебуває "в інформаційному вакуумі".

Від переведеня до лікарні відмовляється.

Олег Сенцов, засуджений до 20 років, голодує вже 88 день.

У такий спосіб він хотів привернути увагу до утримуваних за політичними мотивами у тюрмах Росії та Криму громадян України.

Акції на підтримку Олега Сенцова проходять в українських містах і в багатьох країнах світу.

У червні українська омбудсмен Людмила Денісова безуспішно намагалася зустрітися з Олегом Сенцовим в Росії - її не допустили в колонію, де перебуває режисер.

Вона заявила про готовність України обміняти 23 засуджених росіян на українських в'язнів в Росії.

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