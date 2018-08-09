Сестра Сенцова: "Олег втрачає надію"
Сестра Олега Сенцова продовжує боротися за звільнення брата.
Напередодні двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан повідомила, що стан - катастрофічно поганий. Про це брат написав їй у листі. ВВС Україна поговорила з пані Каплан про стан Сенцова, побачення з ним, жорстке ставлення до нього в лікарні та його шанси на звільнення.
BBC Україна: Наталіє, ви, напевно, бачили, що Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова оприлюднила фотографії Олега.
Наталія Каплан: На бачила.
BBC: Погляньте, будь ласка, на фото, які опублікувала омбудсмен. Вона написала, що це сьогоднішнє фото, начебто зроблене Уповноваженою РФ Тетяною Москальковою, яка зазначила, що він ходить і почувається нормально. Що ви відчуваєте, дивлячись на ці фото?
Н.К.: Це в'язень Освенцима просто. Він дуже худий, очі запалі.
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Олег мені писав, що встає дуже рідко і лише за крайньої потреби. Здебільшого, він лежить. Це його лист.
Щодо Москалькової, то вона ж казала, що він набрав два кілограми, що він припинив голодування, що він отримує від мами листи електронною поштою, хоча в неї навіть комп'ютера немає.
BBC: Чи можна вірити цьому фото?
Н.К.: Фото, я думаю, вірити можна. Москальковій - ні. Давайте говорити прямо.
BBC: Як почувається Олег, яка остання інформація?
Н.К.: В Олега почалася анемія. Він скаржиться на болі в серці. У нього дуже слабкий пульс - лише 40 ударів на хвилину.
Він скаржиться на загальну втому і слабкість, пише, що встає рідко, в більшості випадків просто лежить зараз.
"Відповіді на прохання про помилування досі немає"
BBC: Чи бачилися ви з ним взагалі у в'язниці і коли це було востаннє?
Н.К.: Востаннє ми з ним бачилися на початку липня. Вже тоді він був дуже виснажений, сильно постарів, і, звісно, було відчуття, що ми не бачилися не три роки, а всі років п'ятнадцять.
BBC: Як вдалося організувати цю зустріч, наскільки це було складним?
Н.К.: Насправді, нічого складного. Річ у тім, що до цього Олег відмовлявся від зустрічі з родичами, пояснюючи це тим, що йому морально так простіше триматися.
Але в чергову поїздку адвокат сказав, що він хоче мене бачити. І я поїхала на короткострокове побачення.
В принципі, там нічого складного, я заповнила папери, і все.
BBC: Його зараз примусово годують або лише капають глюкозу?
Н.К.: Йому капають глюкозу і щоб уникнути примусового годування, він погодився приймати поживні суміші - вони б усе одно їх вливали.
Але він погодився їх приймати у значно меншій кількості, ніж це необхідно.
BBC: Чи змінилося щось після того, як мати написала листа з проханням про помилування?
Н.К.: Ні. Відповіді досі немає. Це прохання про помилування лежить в адміністрації президента Росії. Але поки що жодної реакції не було.
BBC: Адвокат говорив, що прохання передали в регіональну комісію. Чи можна від цього чогось очікувати?
Н.К.: Це те ж саме. Чекаємо. Сподіваємося, щось робимо.
BBC: Чи контактуєте ви з дружиною і дітьми Олега?
Н.К.: З його родиною я контактую, так. Їм, звісно, дуже важко.
BBC: Їм погрожують?
Н.К.: Їм ніхто не погрожує. Їм важко, бо Олег у в'язниці. Він на межі смерті. З чого ж їм буде легко?
BBC: Чи вдається їм спілкуватися?
Н.К.: Листи, рідко - телефонні дзвінки.
У цивільній лікарні - гірше, ніж у в'язниці
BBC: У вашому пості на Facebook була інформація, що в цивільній лікарні там, де він перебуває, йому було ще гірше, ніж в лікарні у в'язниці. Чим гірше і як з ним себе поводили у обох лікарнях?
Н.К.: Кажуть, що в лікарні у в'язниці до нього ставляться більш-менш, претензій не висувають, там у нього нормальний лікар.
Що стосується звичайної лікарні, його туди возили в реанімацію, і реаніматолог одразу запропонував його прив'язати, коли дізнався, кого до нього привезли, і одразу сказав, що буде засовувати йому трубку, а якщо той чинитиме спротив, то "засунуть у дупу". Церемонитися з ним там ніхто не збирався. Помре, то й помре.
І Олег також писав у листі: "Ти не думай, що цивільна лікарня - це порятунок. Я спілкувався з іншими в'язнями, і для в'язнів там ще гірше, ніж в лікарні у в'язниці."
BBC: Адвокати і Людмила Денісова кажуть, що його слід перевезти до московської лікарні. Наскільки це реально, на вашу думку?
Н.К.: Питання ще в тому, що Олег боїться, що не перенесе етапу. Якщо його етапуватимуть звичайним способом, як інших в'язнів, він справді може цього не пережити.
Йому потрібен медичний літак і медичний супровід. Якщо його перевезуть до Москви, то, звісно, я гадаю, там йому буде краще.
BBC: У Росії Олега Сенцова засудили за звинуваченням у терористичній діяльності. Україна і практично весь світ цього не визнають. Як сам Олег вважає, чому його засудили, яка реальна причина?
Н.К.: Реальна причина - анексія Криму. Потрібно було когось схопити, потрібно було розправитися з проукраїнськими активістами. Ось і все.
BBC: Ви говорили про те, що в нього дуже обмежений доступ до листів і він практично перебуває в інформаційному вакуумі. Багато людей надсилають йому листи і навіть отримують якісь відповіді. Як ви гадаєте, ці листи - фейки?
Н.К.: Ні, ці листи - не фейки. З листами ситуація склалася відносно нещодавно. Він не отримує їх трохи більше тижня. Тобто, це нещодавно.
"Якщо він каже, що погано, тоді справді погано"
BBC: На Вашу думку, чому Росія послідовно відмовляється від усіх пропозицій України і міжнародної спільноти обміняти або видати Олега? Як ви гадаєте, це принципова позиція Путіна чи, можливо, Україна десь недопрацьовує?
Н.К.: Я гадаю, це принципова позиція Путіна, але не виключаю, що хтось десь недопрацьовує. Якби Путін хотів, він би його, звісно, давно відпустив.
BBC: Як у вас відбувається комунікація з українською і, можливо, російською владою?
Н.К.: З російською владою абсолютно ніяк. З українською - по-різному. Вони телефонують, або я приходжу по цих кабінетах.
BBC: Ви вчора повідомили, прочитавши лист від Олега, що у нього стан - "на межі". Раніше, коли британська преса писала подібне з посиланням на вас, ви казали, що не потрібно панікувати і все більш-менш. Чи можете ви сказати те саме зараз ?
Н.К.: Ні, зараз я не можу сказати, що все "більш-менш". Зараз ситуація погіршилася.
Я знаю Олега - якщо він каже, що погано, тоді справді погано.
Крім того, він втрачає надію. Він писав у цьому листі, що не варто йому більше писати, що свобода поруч. Він у це більше не вірить.
BBC: А чи вірите ви, що для Олега все завершиться позитивно і він незабаром опиниться в Україні?
Н.К.: Я намагаюся робити, а не вірити. Не хочу пророчити.
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