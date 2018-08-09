Сестра Сенцова: "Олег втрачає надію"

Image caption Сестра Олега Сенцова розповіла, що у нього почалася анемія.

Сестра Олега Сенцова продовжує боротися за звільнення брата.

Напередодні двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан повідомила, що стан - катастрофічно поганий. Про це брат написав їй у листі. ВВС Україна поговорила з пані Каплан про стан Сенцова, побачення з ним, жорстке ставлення до нього в лікарні та його шанси на звільнення.

BBC Україна: Наталіє, ви, напевно, бачили, що Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова оприлюднила фотографії Олега.

Наталія Каплан: На бачила.

BBC: Погляньте, будь ласка, на фото, які опублікувала омбудсмен. Вона написала, що це сьогоднішнє фото, начебто зроблене Уповноваженою РФ Тетяною Москальковою, яка зазначила, що він ходить і почувається нормально. Що ви відчуваєте, дивлячись на ці фото?

Н.К.: Це в'язень Освенцима просто. Він дуже худий, очі запалі.

Олег мені писав, що встає дуже рідко і лише за крайньої потреби. Здебільшого, він лежить. Це його лист.

Щодо Москалькової, то вона ж казала, що він набрав два кілограми, що він припинив голодування, що він отримує від мами листи електронною поштою, хоча в неї навіть комп'ютера немає.

BBC: Чи можна вірити цьому фото?

Н.К.: Фото, я думаю, вірити можна. Москальковій - ні. Давайте говорити прямо.

BBC: Як почувається Олег, яка остання інформація?

Н.К.: В Олега почалася анемія. Він скаржиться на болі в серці. У нього дуже слабкий пульс - лише 40 ударів на хвилину.

Він скаржиться на загальну втому і слабкість, пише, що встає рідко, в більшості випадків просто лежить зараз.

"Відповіді на прохання про помилування досі немає"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олег Сенцов у суді

BBC: Чи бачилися ви з ним взагалі у в'язниці і коли це було востаннє?

Н.К.: Востаннє ми з ним бачилися на початку липня. Вже тоді він був дуже виснажений, сильно постарів, і, звісно, було відчуття, що ми не бачилися не три роки, а всі років п'ятнадцять.

BBC: Як вдалося організувати цю зустріч, наскільки це було складним?

Н.К.: Насправді, нічого складного. Річ у тім, що до цього Олег відмовлявся від зустрічі з родичами, пояснюючи це тим, що йому морально так простіше триматися.

Але в чергову поїздку адвокат сказав, що він хоче мене бачити. І я поїхала на короткострокове побачення.

В принципі, там нічого складного, я заповнила папери, і все.

BBC: Його зараз примусово годують або лише капають глюкозу?

Н.К.: Йому капають глюкозу і щоб уникнути примусового годування, він погодився приймати поживні суміші - вони б усе одно їх вливали.

Але він погодився їх приймати у значно меншій кількості, ніж це необхідно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акція у Кракові з вимогою звільнити Сенцова 1 червня 2018 року

BBC: Чи змінилося щось після того, як мати написала листа з проханням про помилування?

Н.К.: Ні. Відповіді досі немає. Це прохання про помилування лежить в адміністрації президента Росії. Але поки що жодної реакції не було.

BBC: Адвокат говорив, що прохання передали в регіональну комісію. Чи можна від цього чогось очікувати?

Н.К.: Це те ж саме. Чекаємо. Сподіваємося, щось робимо.

BBC: Чи контактуєте ви з дружиною і дітьми Олега?

Н.К.: З його родиною я контактую, так. Їм, звісно, дуже важко.

BBC: Їм погрожують?

Н.К.: Їм ніхто не погрожує. Їм важко, бо Олег у в'язниці. Він на межі смерті. З чого ж їм буде легко?

BBC: Чи вдається їм спілкуватися?

Н.К.: Листи, рідко - телефонні дзвінки.

У цивільній лікарні - гірше, ніж у в'язниці

BBC: У вашому пості на Facebook була інформація, що в цивільній лікарні там, де він перебуває, йому було ще гірше, ніж в лікарні у в'язниці. Чим гірше і як з ним себе поводили у обох лікарнях?

Н.К.: Кажуть, що в лікарні у в'язниці до нього ставляться більш-менш, претензій не висувають, там у нього нормальний лікар.

Що стосується звичайної лікарні, його туди возили в реанімацію, і реаніматолог одразу запропонував його прив'язати, коли дізнався, кого до нього привезли, і одразу сказав, що буде засовувати йому трубку, а якщо той чинитиме спротив, то "засунуть у дупу". Церемонитися з ним там ніхто не збирався. Помре, то й помре.

І Олег також писав у листі: "Ти не думай, що цивільна лікарня - це порятунок. Я спілкувався з іншими в'язнями, і для в'язнів там ще гірше, ніж в лікарні у в'язниці."

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олег Сенцов голодує вже 88 днів

BBC: Адвокати і Людмила Денісова кажуть, що його слід перевезти до московської лікарні. Наскільки це реально, на вашу думку?

Н.К.: Питання ще в тому, що Олег боїться, що не перенесе етапу. Якщо його етапуватимуть звичайним способом, як інших в'язнів, він справді може цього не пережити.

Йому потрібен медичний літак і медичний супровід. Якщо його перевезуть до Москви, то, звісно, я гадаю, там йому буде краще.

BBC: У Росії Олега Сенцова засудили за звинуваченням у терористичній діяльності. Україна і практично весь світ цього не визнають. Як сам Олег вважає, чому його засудили, яка реальна причина?

Н.К.: Реальна причина - анексія Криму. Потрібно було когось схопити, потрібно було розправитися з проукраїнськими активістами. Ось і все.

BBC: Ви говорили про те, що в нього дуже обмежений доступ до листів і він практично перебуває в інформаційному вакуумі. Багато людей надсилають йому листи і навіть отримують якісь відповіді. Як ви гадаєте, ці листи - фейки?

Н.К.: Ні, ці листи - не фейки. З листами ситуація склалася відносно нещодавно. Він не отримує їх трохи більше тижня. Тобто, це нещодавно.

"Якщо він каже, що погано, тоді справді погано"

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Сенцова затримали в Криму в травні 2014 року

BBC: На Вашу думку, чому Росія послідовно відмовляється від усіх пропозицій України і міжнародної спільноти обміняти або видати Олега? Як ви гадаєте, це принципова позиція Путіна чи, можливо, Україна десь недопрацьовує?

Н.К.: Я гадаю, це принципова позиція Путіна, але не виключаю, що хтось десь недопрацьовує. Якби Путін хотів, він би його, звісно, давно відпустив.

BBC: Як у вас відбувається комунікація з українською і, можливо, російською владою?

Н.К.: З російською владою абсолютно ніяк. З українською - по-різному. Вони телефонують, або я приходжу по цих кабінетах.

BBC: Ви вчора повідомили, прочитавши лист від Олега, що у нього стан - "на межі". Раніше, коли британська преса писала подібне з посиланням на вас, ви казали, що не потрібно панікувати і все більш-менш. Чи можете ви сказати те саме зараз ?

Н.К.: Ні, зараз я не можу сказати, що все "більш-менш". Зараз ситуація погіршилася.

Я знаю Олега - якщо він каже, що погано, тоді справді погано.

Він писав у листі, що не варто йому більше писати, що свобода поруч. Він у це більше не вірить.

Крім того, він втрачає надію. Він писав у цьому листі, що не варто йому більше писати, що свобода поруч. Він у це більше не вірить.

BBC: А чи вірите ви, що для Олега все завершиться позитивно і він незабаром опиниться в Україні?

Н.К.: Я намагаюся робити, а не вірити. Не хочу пророчити.

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