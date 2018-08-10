Страйк пілотів Ryanair у Європі: кожен шостий рейс скасували
Пілоти Ryanair - найбільшого лоукост-перевізника Європи - оголосили страйк у п'ятьох європейських країнах. Скасована шоста частина рейсів перевізника у пік сезону відпусток.
До 24-годинного страйку приєдналися співробітники авіакомпанії у Німеччині, Швеції, Ірландії, Бельгії та Нідерландах.
Як виглядає, про скасування 400 рейсів повідомили близько 50 тисячам пасажирів.
- Страйк Ryanair: одночасно скасують рейси у трьох країнах ЄС
- Ryanair повертається: куди літатиме лоукост
Ця акція стала найбільшою у низці страйків працівників компанії через зарплату та умови праці.
У Ryanair заявили, що доклали всіх зусиль, аби вирішити суперечку.
У грудні ці ірландські авіалінії запобігли масовим страйкам працівників, погодившись вперше за свою 30-річну історію визнати профспілки пілотів.
Проте відтоді все ж відбулися протести через переговори про колективні трудові угоди.
У липні були скасовані близько 300 рейсів, коли бортпровідники у Бельгії, Португалії та Іспанії оголосили 48-годинний страйк.
- Через страйк Ryanair скасував 600 рейсів
- Wizzair і Ryanair об'єдналися у боротьбі з французькими диспетчерами
Нещодавно авіакомпанія оголосила про скасування 250 рейсів німецьких авіарейсів, 104 - бельгійських та ще 42, які стосуються Швеції та Ірландії.
У четвер голландський суд відхилив позов Ryanair, яким компанія хотіла заборонити пілотам у Нідерландах брати участь у страйку, що мав заторкнути близько 22 рейсів. Але приблизно в той самий час Ryanair заявила, що жодних рейсів не скасують.
Профспілки вимагають, аби контракти працівників Ryanair регулювалися законами країни, де вони мешкають, а не законодавством Ірландії.
Ryanair назвала страйки "прикрими та невиправданими" і стверджує, що платить своїм пілотам більше, ніж інші бюджетні авіакомпанії.
Авіалінії також заявили, що докладуть усіх зусиль, аби звести до мінімуму незручності для пасажирів:
"Більшості постраждалим клієнтам вже запропонували інші рейси Ryanair", - сказали там.
Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.