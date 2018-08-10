Страйк пілотів Ryanair у Європі: кожен шостий рейс скасували

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Пілоти Ryanair - найбільшого лоукост-перевізника Європи - оголосили страйк у п'ятьох європейських країнах. Скасована шоста частина рейсів перевізника у пік сезону відпусток.

До 24-годинного страйку приєдналися співробітники авіакомпанії у Німеччині, Швеції, Ірландії, Бельгії та Нідерландах.

Як виглядає, про скасування 400 рейсів повідомили близько 50 тисячам пасажирів.

Ця акція стала найбільшою у низці страйків працівників компанії через зарплату та умови праці.

У Ryanair заявили, що доклали всіх зусиль, аби вирішити суперечку.

У грудні ці ірландські авіалінії запобігли масовим страйкам працівників, погодившись вперше за свою 30-річну історію визнати профспілки пілотів.

Проте відтоді все ж відбулися протести через переговори про колективні трудові угоди.

У липні були скасовані близько 300 рейсів, коли бортпровідники у Бельгії, Португалії та Іспанії оголосили 48-годинний страйк.

Нещодавно авіакомпанія оголосила про скасування 250 рейсів німецьких авіарейсів, 104 - бельгійських та ще 42, які стосуються Швеції та Ірландії.

У четвер голландський суд відхилив позов Ryanair, яким компанія хотіла заборонити пілотам у Нідерландах брати участь у страйку, що мав заторкнути близько 22 рейсів. Але приблизно в той самий час Ryanair заявила, що жодних рейсів не скасують.

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Профспілки вимагають, аби контракти працівників Ryanair регулювалися законами країни, де вони мешкають, а не законодавством Ірландії.

Ryanair назвала страйки "прикрими та невиправданими" і стверджує, що платить своїм пілотам більше, ніж інші бюджетні авіакомпанії.

Авіалінії також заявили, що докладуть усіх зусиль, аби звести до мінімуму незручності для пасажирів:

"Більшості постраждалим клієнтам вже запропонували інші рейси Ryanair", - сказали там.

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