Косатка вже 16 днів плаває з мертвим дитинчам на спині

Копирайт изображения Кен Балкомб, Центр досліджень китів

Косатка протягом 16 днів плавала в океані зі своїм померлим дитинчам на спині.

Вперше тварину помітили 24 липня біля берегів острова Ванкувер.

Дослідники, які вивчають місцеву популяцію тварин, кажуть, що станом на середу, 8 липня, вона досі дбала про своє дитинча.

Відомо, що косатки залишаються зі своїми померлими малюками протягом тижня, але вчені вважають, що ця мама "йде на рекорд".

"Можливо, це її власний спосіб пережити втрату іншого дитинчати. Ймовірно, що за останні десять років вона втратила ще двох. Втрачати малюків дуже трагічно для цих тварин, а це відбувається рекордними темпами", - сказав Кен Балкомб, старший дослідник Центру досліджень китів, що вивчає південну популяцію косаток.

Судячи з усього, дитинча померло 24 липня, але пан Балкомб зазначив, що дослідники не знають причин смерті.

Копирайт изображения Дейв Елліфрит, Центр досліджень китів

І в Канаді, і в США косаток вважають тваринами, що перебувають під загрозою зникнення. Для їжі ці кити потребують особливого виду тихоокеанського лосося - чавичі. Але кількість цих риб останнім часом різко скоротилися.

Місцева популяція налічує понад 75 китів, включаючи маму, яку називають J35. Тварин часто бачать біля південного узбережжя острова Ванкувер в Канаді та у внутрішніх морських водах штату Вашингтон у США.

Серед косаток, народжених за останні 20 років, виживає лише третина. За останні три роки жодна вагітність не дала життєздатного потомства, кажуть в центрі.

Інший місцевий молодий кит - J50 - також дуже виснажений, тож вчені розробляють план порятунку для тварини.

Пан Балкомб зазначив, що такий сильний прояв скорботи з боку матері - вкрай незвичний.

"Ми бачили, як мами-косатки дбають про померлих малюків, але короткочасно, протягом частини дня. Кілька років тому ми бачили одну, яка робила це кілька днів, але ця йде на рекорд", - сказав він.

Дослідник додав, що зараз все, що можна зробити - це спостерігати. Адже виглядає, що мама здорова і нормально харчується.

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