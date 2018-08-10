Косатка вже 16 днів плаває з мертвим дитинчам на спині
Косатка протягом 16 днів плавала в океані зі своїм померлим дитинчам на спині.
Вперше тварину помітили 24 липня біля берегів острова Ванкувер.
Дослідники, які вивчають місцеву популяцію тварин, кажуть, що станом на середу, 8 липня, вона досі дбала про своє дитинча.
Відомо, що косатки залишаються зі своїми померлими малюками протягом тижня, але вчені вважають, що ця мама "йде на рекорд".
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"Можливо, це її власний спосіб пережити втрату іншого дитинчати. Ймовірно, що за останні десять років вона втратила ще двох. Втрачати малюків дуже трагічно для цих тварин, а це відбувається рекордними темпами", - сказав Кен Балкомб, старший дослідник Центру досліджень китів, що вивчає південну популяцію косаток.
Судячи з усього, дитинча померло 24 липня, але пан Балкомб зазначив, що дослідники не знають причин смерті.
І в Канаді, і в США косаток вважають тваринами, що перебувають під загрозою зникнення. Для їжі ці кити потребують особливого виду тихоокеанського лосося - чавичі. Але кількість цих риб останнім часом різко скоротилися.
Місцева популяція налічує понад 75 китів, включаючи маму, яку називають J35. Тварин часто бачать біля південного узбережжя острова Ванкувер в Канаді та у внутрішніх морських водах штату Вашингтон у США.
Серед косаток, народжених за останні 20 років, виживає лише третина. За останні три роки жодна вагітність не дала життєздатного потомства, кажуть в центрі.
Інший місцевий молодий кит - J50 - також дуже виснажений, тож вчені розробляють план порятунку для тварини.
Пан Балкомб зазначив, що такий сильний прояв скорботи з боку матері - вкрай незвичний.
"Ми бачили, як мами-косатки дбають про померлих малюків, але короткочасно, протягом частини дня. Кілька років тому ми бачили одну, яка робила це кілька днів, але ця йде на рекорд", - сказав він.
Дослідник додав, що зараз все, що можна зробити - це спостерігати. Адже виглядає, що мама здорова і нормально харчується.
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