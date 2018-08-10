Суд закрив справу Кернеса про викрадення євромайданівців: чому?

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Київський районний суд Полтави закрив справу щодо мера Харкова Геннадія Кернеса.

Таке рішення суддя Андрій Антонов оголосив в п'ятницю, написав в своєму Facebook сам Кернес.

За його словами, рішення можна оскаржити протягом семи днів.

Суддя аргументував своє рішення "відмовою сторони обвинувачення від підтримання обвинувачення у справі".

Представники прокуратури, за словами судді, не з'являлися на дебати.

У справі, крім Кернеса, фігурують також охоронці мера - Євген Смицький та Віталій Блинник.

Всіх трьох звинувачували в незаконному позбавленні волі, катуваннях та погрозі вбивством двох учасників харківського Євромайдану.

Постраждалі скаржилися, що в січні 2014 року постраждали за те, що фотографували номери автомобілів біля готелю "Національ", де жив Геннадій Кернес.

Кримінальне провадження відкрили в березні 2014 року, а в березні 2015 року справу передали в суд.

Геннадій Кернес неодноразово заявляв, що провадження проти нього сфабриковане, і навіть хотів, щоб воно якнайшвидше потрапило до суду.

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