"Це місце буде спалене": у Каліфорнії затримали ймовірного палія

Копирайт изображения City of Redding Image caption Наслідки пожежі "Карр", що вирує на півночі Каліфорнії

У Каліфорнії за підозрою в умисному підпалі лісу затримали 51-річного Фореста Гордона Кларка.

У поліції США переконані, що саме він є винним у одній із пожеж у горах на півдні штату. Її епіцентр назвали "Святий" - через полум'я, що підіймається "до небес".

Наразі "Святий" - це один із трьох епіцентрів лісових пожеж у Каліфорнії. У результаті підпалу, здійсненого Кларком, винищено щонайменше 3,8 тисячі гектарів лісу.

За рішенням суду чоловіка вже арештували і навмисно встановили для нього надмірно високу ціну виходу під заставу - $1 мільйон доларів.

Раніше влада каліфорнійського округу Орендж повідомляла, що до підпалу Кларк електронною поштою відправив голові місцевої пожежної бригади погрозу. "Це місце буде спалене", - було сказано у листі.

Під час затримання Кларк намагався чинити спротив, тому поліція висунула йому звинувачення не лише у підпалі і тероризмі, а й у спротиві поліцейським.

Правоохоронці кажуть, що підпал може бути наслідком багаторічного конфлікту Кларка з сусідами. Про це свідчить те, що вогонь знищив всі 12 будинків, що розташовані навколо будинку чоловіка - крім його власного.

За словами прес-секретаря округу Орендж С'юзен Шредер, підпалювач обов'язково буде притягнутий до відповідальності.

Копирайт изображения City of Redding Image caption Внаслідок пожежі "Карр" були знищені більше тисячі будинків

Копирайт изображения City of Redding Image caption У містечку Кесвік дивом вціліли лише окремі будівлі

Копирайт изображения City of Redding Image caption Поліція повідомляє, що внаслідок пожежі "Карр" загинули принаймні семеро жителів штату

Лісові пожежі в Каліфорнії

Нинішні лісові пожежі в Каліфорнії місцева влада називає найбільшими в історії штату. Локалізувати вогонь - тобто не погасити його, а лише зупинити розповсюдження, - вдається лише на половині території, що охоплена полум'ям.

У пожежній службі Каліфорнії кажуть, що найближчим часом впоратися із пожежею не вдасться. Очікується, що взяти ситуацію під контроль місцеві служби зможуть не раніше початку вересня.

До гасіння пожеж залучені близько 14 тисяч людей. Серед них - пожежники з інших штатів, військовослужбовці та в'язні.

Копирайт изображения City of Redding Image caption Гасити полум'я доводиться в умовах спеки, сильного вітру та низької вологості повітря

Копирайт изображения City of Redding Image caption Евакуйовані більше 20 тисяч людей

Причину пожежі "Мендосіно", яку вирує в іншому кінці штату, поки встановити так і не вдалося.

При цьому причина ще однієї пожежі - "Карр" - вже виявлена: вогнище розгорілося через іскру, що вилетіла з-під колеса автомобіля, який проїжджав повз ліс.

До цього найбільшою пожежею в історії Каліфорнії вважали "Томас", ця пожежа вирувала в округах Санта-Барбара та Вентура минулого року.

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