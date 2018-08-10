Новий Samsung Galaxy Note 9 сповіщатиме про погані фото

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Власники нового Samsung Galaxy Note 9 отримуватимуть сповіщення, якщо зроблені ними фотографії виявляться невдалими.

9 серпня у Нью-Йорку відбулася презентація нового флагманського смартфона компанії Samsung - Galaxy Note 9.

Серед головних нововведень у порівнянні з попередньою моделлю - програмне забезпечення, що дозволяє виявляти невдалі знімки.

Наприклад, якщо фінальна фотографія буде розмитою або хтось із героїв закриє очі в момент зйомки, програма сповістить про те, що фото краще перезняти.

Ця та декілька інших оновлених функцій камери працюють на основі системи штучного інтелекту. На думку аналітиків, Samsung запроваджує технології такого типу, аби не відставати від конкурентів з Huawei.

Вважається, що смартфон китайської компанії P20 Pro - наразі є лідером на ринку мобільних камер.

Оновлення отримав і стилус під назвою S Pen. Відтепер за його допомогою можна буде керувати смартфоном дистанційно - так само, як пультом від телевізора.

Galaxy Note 9 також отримала покращений акумулятор та трохи більший екран, ніж у попередньої моделі.

Копирайт изображения Samsung Image caption Стилус тепер можна використовувати як пуль дистанційного керування смартфоном

Перша партія смартфонів почне продаватися 24 серпня.

Базова версія коштуватиме приблизно $1150, варіант із більшим об'ємом пам'яті - близько $1400.

Великий ажіотаж викликала новина про те, що лінійка моделей Galaxy стане першими смартфонами на Android, що підтримуватимуть популярну гру Fortnite.

Окрім смартфонів, корейська компанія також презентувала "розумні" колонку та годинник - Galaxy Home та Galaxy Watch.

Камера Galaxy Note 9

Фотомодуль Galaxy Note 9 має подвійну діафрагму, що дозволяє контролювати кількість світла, що потрапляє в об'єктив. У Samsung обіцяють, що оновлене програмне забезпечення серед іншого дозволить отримувати кращі результати при зйомці в умовах слабкого освітлення.

Копирайт изображения Samsung Image caption Note 9 презентували у Нью-Йорку 9 серпня

Функція виявлення невдалих фото сповіщатиме власника Note 9 про такі недоліки:

об'єкти на фото не в фокусі

бруд на об'єктиві

надто погане освітлення сцени

герої фото закрили очі у момент зйомки

Також алгоритми намагатимуться проаналізувати відзняті фотографії та зрозуміти, що саме на них зображено. Якщо їм це вдасться, система зможе скоригувати яскравість, контраст, кольорову гаму та підбере інші вдалі налаштування зображення.

Важлива перевага - всі ці процеси не потребують інтернет-з'єднання.

"Це справді важливо, що Samsung зробив все це. Це робить камеру швидшою і безпечнішою. Але я сподівався на більш цікаве використання штучного інтелекту, - каже Франциско Джеронімо із маркетингової компанії IDC. - Наразі все виглядає так, ніби Samsung просто змагається з Huawei, але не йде далі".

Копирайт изображения Samsung Image caption Якщо хтось із героїв фото закриє очі у момент зйомки, Note 9 про це сповістить

Хоча Galaxy Note 9 багато у чому нагадує попередника, все ж окремі функції роблять її можливості ширшими.

У порівнянні з Note 8 у Note 9 більший екран (6,4 дюйма замість 6,3), та кращий акумулятор. Нова батарейка, кажуть у Samsung, буде працювати на 21% довше.

Покращилися і показники процесора: обіцяють, що він працюватиме на 33% швидше, ніж у Note 8.

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