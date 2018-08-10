Копирайт изображения РНБО України Image caption Пан Турчинов заявив, що Росія "брутально порушує" міжнародне морське право в Азовському морі

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов застеріг, що Росія планує "подальшу експансію" і намагається влаштувати "військово-економічну блокаду Азовського узбережжя України".

Про це пан Турчинов заявив на Донбасі, відвідавши район проведення операції Об'єднаних сил (ООС), повідомила його прес-служба.

Там він перевіряв "готовність до протидії російській агресії на півдні України, організації берегової оборони та захисту узбережжя Азовського моря", додали у прес-службі.

Реакції з боку Москви на останні заяви секретаря українського РНБО поки що немає.

Раніше, як повідомляла агенція "РИА Новости", представники російської влади заявляли, що ніяких перепон для українських суден в Азовському морі Росія не створює. Так, 6 серпня Юрій Гемпель, депутат невизнаного Україною парламенту анексованого Криму, сказав, що українські судна можуть безперешкодно заходити в Азовське море.

"Росія поводиться достатньо коректно та дипломатично", - заявив тоді він.

Як "протидіяти експансії"?

"Ми бачимо намагання РФ фактично розпочати військово-економічну блокаду Азовського узбережжя України", - сказав пан Турчинов.

За його словами, Росія "брутально порушує" міжнародне морське право в Азовському морі.

Це проявляється, зокрема, у "незаконному будівництві Керченського мосту та зростанні кількості інцидентів із затриманням російськими військовими вітчизняних та іноземних суден", додав він.

Пан Турчинов також застеріг, що маріупольський напрямок лишається одним із найбільш загрозливих в районі проведення ООС, заявивши про можливість "проведення ворогом як сухопутних, так і морських десантних операцій уздовж Азовського узбережжя".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Україна вважає, що Росія ставить за мету мілітаризувати Азовське море

Аби "адекватно протидіяти російській експансії", слід посилити військово-морську присутності України в регіоні, перебазувавши частини корабельно-катерного складу ВМС ЗСУ та розгорнувши додаткові пости спостереження за береговою лінією та акваторією моря, зазначив пан Турчинов.

Затримання українських суден

У червні в Міністерстві інфраструктури заявляли, що Росія безпідставно затримала майже півтори сотні суден, які слідували в порти України в Азовському морі.

"Ми отримуємо численні скарги від капітанів суден, агентів, що працюють в Бердянському і Маріупольському портах, адміністрацій портів і народних депутатів щодо безпідставного збільшення кількості затримок суден", - заявляв заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Українська прикордонна служба ж скаржилася, що Росія затримує міжнародні судна в Керченській протоці, "затягуючи надання необхідних документів, іноді на три доби".

"Ця ситуація впливає на економічну привабливість України. Це метод економічного тиску", - наголошували там.

У травні Росія обмежила судноплавство для українських суден в Азовському морі, назвавши причиною проведення бойових стрільб у тому регіоні.

Азовське море та Керченська протока є внутрішніми водами України і Російської Федерації.

Спроби розмежувати Азов лінією державного кордону у попередні роки не мали успіху.

Відповідно до угоди, підписаної за часів президентства Леоніда Кучми, усі суперечки мають вирішуватися на двосторонньому рівні, а нині це, на думку експертів, практично неможливо, зважаючи на нинішній стан українсько-російських стосунків.

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