Турчинов: Росія хоче влаштувати Україні блокаду в Азовському морі
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов застеріг, що Росія планує "подальшу експансію" і намагається влаштувати "військово-економічну блокаду Азовського узбережжя України".
Про це пан Турчинов заявив на Донбасі, відвідавши район проведення операції Об'єднаних сил (ООС), повідомила його прес-служба.
Там він перевіряв "готовність до протидії російській агресії на півдні України, організації берегової оборони та захисту узбережжя Азовського моря", додали у прес-службі.
Реакції з боку Москви на останні заяви секретаря українського РНБО поки що немає.
Раніше, як повідомляла агенція "РИА Новости", представники російської влади заявляли, що ніяких перепон для українських суден в Азовському морі Росія не створює. Так, 6 серпня Юрій Гемпель, депутат невизнаного Україною парламенту анексованого Криму, сказав, що українські судна можуть безперешкодно заходити в Азовське море.
"Росія поводиться достатньо коректно та дипломатично", - заявив тоді він.
Як "протидіяти експансії"?
"Ми бачимо намагання РФ фактично розпочати військово-економічну блокаду Азовського узбережжя України", - сказав пан Турчинов.
За його словами, Росія "брутально порушує" міжнародне морське право в Азовському морі.
Це проявляється, зокрема, у "незаконному будівництві Керченського мосту та зростанні кількості інцидентів із затриманням російськими військовими вітчизняних та іноземних суден", додав він.
Пан Турчинов також застеріг, що маріупольський напрямок лишається одним із найбільш загрозливих в районі проведення ООС, заявивши про можливість "проведення ворогом як сухопутних, так і морських десантних операцій уздовж Азовського узбережжя".
Аби "адекватно протидіяти російській експансії", слід посилити військово-морську присутності України в регіоні, перебазувавши частини корабельно-катерного складу ВМС ЗСУ та розгорнувши додаткові пости спостереження за береговою лінією та акваторією моря, зазначив пан Турчинов.
Затримання українських суден
У червні в Міністерстві інфраструктури заявляли, що Росія безпідставно затримала майже півтори сотні суден, які слідували в порти України в Азовському морі.
"Ми отримуємо численні скарги від капітанів суден, агентів, що працюють в Бердянському і Маріупольському портах, адміністрацій портів і народних депутатів щодо безпідставного збільшення кількості затримок суден", - заявляв заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.
Українська прикордонна служба ж скаржилася, що Росія затримує міжнародні судна в Керченській протоці, "затягуючи надання необхідних документів, іноді на три доби".
"Ця ситуація впливає на економічну привабливість України. Це метод економічного тиску", - наголошували там.
У травні Росія обмежила судноплавство для українських суден в Азовському морі, назвавши причиною проведення бойових стрільб у тому регіоні.
Азовське море та Керченська протока є внутрішніми водами України і Російської Федерації.
Спроби розмежувати Азов лінією державного кордону у попередні роки не мали успіху.
Відповідно до угоди, підписаної за часів президентства Леоніда Кучми, усі суперечки мають вирішуватися на двосторонньому рівні, а нині це, на думку експертів, практично неможливо, зважаючи на нинішній стан українсько-російських стосунків.
Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.