Чому в Азовському морі масово гинуть бички?

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Через тривалу спеку вода на мілині втратила кисень - стався масовий мор риби.

Узбережжя Азовського моря в Маріуполі вкрили кілька сотень кілограмів загиблої риби.

Утім, фахівці кажуть, що така ситуація - природна для Азовського моря і не загрожує здоров'ю людей.

Дохлі бички з'явилися на одному з пляжів Маріуполя 8 серпня. Міські служби одразу почали прибирати загиблу рибу з узбережжя, але місцеві жителі теж встигли зібрати рибу. Хоча їх і попереджають - вживати таку рибу в їжу категорично заборонено, навіть тваринам.

Є побоювання, що зіпсованою рибою можуть торгувати на стихійних базарах.

Центнери мертвої риби

Найімовірніша причина загибелі бичка - нестача розчиненого у воді кисню. Низький вміст кисню у воді підтвердили в Державній Азовській морській екологічній інспекції за результатами лабораторних аналізів: його вміст впав більше ніж вдвічі порівняно з нормою.

Окремо перевіряють, чи була вода забруднена. Результатів поки ще немає.

В екоінспекції підрахували, що на узбережжі було більше 20 загиблих бичків на квадратний метр. Загальну кількість загиблої риби фахівцям порахувати складно, бо її частина могла залишатися в морі.

Пік масової загибелі риби вже позаду, розповів BBC News Україна начальник управління з питань екології, енергоменеджменту та охорони праці Маріупольської міської ради Ваагн Мнацаканян.

За його словами, міські служби моніторять пляжі міста і прибирають рибу як з прибережної території, так і з поверхні моря. Уже вивезли понад 350 кг бичка. Рибу відвозять на полігон твердих побутових відходів, де пересипають хлором для дезінфекції.

Копирайт изображения 0692.com.ua Image caption Комунальні служби прибрали з узбережжя понад 350 кг риби

Як розповів пан Мнацаканян, риба гинула лише на невеликій ділянці берегу завдовжки в кілька сотень метрів, де море не дуже глибоке.

Рівень кисню у воді впав через спеку. У день замору температура води досягла 28 градусів за Цельсієм, і така спека трималася не перший тиждень, каже пан Мнацаканян. Вітру не було, водні шари не перемішувалися, що і призвело до низького вмісту кисню, пояснює фахівець.

Ця риба не придатна для вживання в їжу ані для людей, ані для тварин Ваагн Мнацаканян

Найбільше чиновників тепер хвилюють можливі спробу продавати мертву і небезпечну рибу.

"Ми бачили, що деякі люди приходили і збирали рибу нібито для домашніх тварин, хоча ми попереджали, що ця риба не придатна для вживання в їжу ані для людей, ані для тварин", - попереджає фахівець.

У Держспоживслужбі закликали з особливою обережністю ставитися до в'яленої або копченої риби, якість якої легко замаскувати. Представники служби моніторять місця торгівлі разом із поліцією.

Місцеві ЗМІ повідомили принаймні про один випадок, коли в місті помітили торгівця, який продавав зіпсованих бичків.

Бичка вбиває спека

Замор риби - звичне явище для Азовського моря, пояснює BBC News Україна заступник директора Інституту рибного господарства та екології моря Костянтин Дем'яненко.

"Азовське море - унікальна, дуже мілка водойма, що добре прогрівається, з максимальною глибиною до 12 метрів", - розповідає фахівець. У спеку, коли вода добре прогрівається і немає вітру, водні маси не змішуються.

За таких умов жодного обміну між шарами води на поверхні моря і біля дна не відбувається.

"На глибині з'являються зони гіпоксії - зони бідні на кисень", - пояснює іхтіолог. Замори трапляються і в інших водоймах, каже фахівець.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Бички найбільше страждають від нестачі кисню у воді, каже іхтіолог.

Але найбільше страждають саме бички через "сидячий спосіб життя", бо здебільшого перебувають і харчуються на одному місці, пояснює фахівець.

Коли посилюється гіпоксія, бички намагаються залишати такі зони, але роблять це повільніше за інших мешканців моря і гинуть.

В останні роки замори риби в Азовському морі були не дуже частими, каже фахівець. Зазвичай такі явища трапляються в першій половині літа - в червні та липні.

"Добре те, що це явище завжди швидкоплинне і охоплює невелику акваторію, зазвичай гине невелика кількість риб", - пояснює іхтіолог.

За його словами, навіть кілька сотень кілограмів загиблої риби - мізерна втрата в порівнянні із загальною кількістю бичка в Азовському морі, запаси якого налічують понад сто тисяч тонн. Тож замор особливо не впливає на популяцію риби.

Інколи іхтіологи помічають місця, де утворюються зони гіпоксії. Тоді можна виловити цю рибу, поки вона ще жива.

Втім, спостерігати за всією територію моря неможливо, каже Костянтин Дем'яненко.

"Це природне явище, характерне для Азовського моря", - запевняє заступник директора Інституту рибного господарства та екології моря.

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