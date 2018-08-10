"Богдана" з натівським калібром: перші фото нової української гаубиці

Копирайт изображения Сергій Згурець Image caption Гармату та весь бойовий модуль нової гаубиці не видно, але вже зрозуміло, що вона буде на колісній основі

Сергій Згурець, керівник компанії Defense Express, що є партнером концерну "Укроборонпром", опублікував перші фото нової української самохідної артилерійської установки (САУ) "Богдана".

"Так ось яка ти, "Богдана", - написав він.

Раніше повідомлялося, що нова важка САУ вперше для української артилерії матиме "натівський калібр" 155-мм, замість "радянського" 152 мм, який зараз використовують ЗСУ.

Утім, більше про "Богдану" не було відомо нічого.

Військові експерти припускали, що нова артустановка може бути на гусеничній основі (наприклад, від танків Т-84У "Оплот"), чи ж на основі колісної техніки.

З опублікованого фото видно, що українські розробники зупинилися на колісному варіанті.

Коментатори відзначають, що гусеничні САУ мають більшу прохідність, однак колісні можуть швидше передислоковуватися з місця на місце, що підвищує ефективність та безпеку розрахунків.

Згодом на "Українському мілітарному порталі" з'явилася ще одна фотографія "Богдани".

Копирайт изображения MIL.IN.UA Image caption На фото видно спарену кабіну, де, йомвірно, сидітимуть водії та розрахунок САУ

Відповідно до фото, нова самохідна артилерійська установка має спарену броньвану кабіну для розміщення розрахунку бойової машини.

На базі "Кразу"

"Як видно зі знімка, вона виконана на колісному шасі 6х6 КрАЗ", - пише "Український мілітарний портал".

На "Українському мілітарному порталі" нагадують, що "раніше вже на шасі цього автомобіля був інший вітчизняний проект для 152-мм гармати". Зокрема відомо, що на базі "Кразу" свого часу розробляли 152-мм САУ "Мста-К".

Копирайт изображения mil.in.ua Image caption Стара розробка: 152-мм "самохідка" на шасі "Краз-6322"

А військовий оглядач Кирило Данильченко написав у Facebook: "Спочатку подумав, що це "Кріль" польський. Але люди кажуть, що "Богдана" - це мікс Чехії, Польщі, України та напрацювань СРСР".

"Добре, що не гусенична - серію в масі б не потягнули, як поляки мучаться з "Крабом". Тут є шанс на терапевтичну кількість", - додав він.

Копирайт изображения hsw.pl Image caption "Богдана", ймовірно, зовнішнім виглядом нагадуватиме польську колісну САУ "Криль"

"Криль" (Kryl) - нова польська САУ на шестиколісній основі. Вважається однією з перспективних розробок польського оборонпрому та компанії Huta Stalowa Wolya.

Згаданий "Краб" (Krab) - польська гусенична 155-мм гаубиця.

Восени минулого року вона стала однією з "зірок" на виставці озброєнь в Києві. І вже тоді говорили про те, що поляки ведуть переговори про те, щоб українська армія брала їх на озброєння замість старих 152-мм "самоходок".

Тепер зрозуміло, що "Богдана" не стане варіантом поєднання її бойового модуля з основою від українських танків.

Копирайт изображения KONSTRUKTA-Defence Image caption 155-мм словацька САУ Zuzana

Також раніше "Богдану" пов'язували з чехословацькою 152-мм САУ Dana (військові експерти, зокрема Михайло Жирохов, припускали, що саме цим можна пояснити назву нової української гаубиці, що звучить подібно до "Дани") та пізнішої моделі словацької 155-мм САУ Zuzana на колісній основі (у словаків це восьмиколісна вантажівка Tatra).

"Богдану" мають презентувати під час параду до Дня незалежності 24 серпня у Києві.

Раніше міністр оборони Степан Полторак розповідав, що наразі тривають фінальні випробування "Богдани", результат яких він мав прийняти 10 серпня.