Німеччина скасувала заборону на нацистські символи у відеоіграх

Копирайт изображения BETHESDA Image caption У Німеччині немає нацистів у відеоіграх, свастику заборонено показувати

Нацистська символіка відтепер може з'явитися у відеоіграх у Німеччині. Період довготривалої та часто осміяної цензури закінчився.

Раніше країна забороняла подібні символи. Це викликало проблеми в іграх, де нацисти є супротивником.

У німецьких версіях таких ігор, як Wolfenstein, ім'я Гітлера міняли, прибирали вуса і заміняли свастику іншою символікою.

Тепер використання нацистських символів з художньою метою дозволять.

Раніше через використання заборонених символів відеогри не могли отримати обов'язкового вікового рейтингу. Це суттєво зменшувало можливості їхнього продажу в магазинах.

Заборона екстремістської символіки все ще діє, але рейтинговий орган USK заявив, що до відеоігор застосовуватимуть ті ж самі правила, що й до фільмів.

У кожному окремому випадку гра зможе позитивно пройти процедуру оцінки, якщо використання відповідної символіки виправдане з художньої або драматичної точки зору.

Отримати дозвіл зможе також гра, де гравця протиставляють нацистам - це стосується багатьох ігор, в яких гравець має вбивати велику кількість нацистських солдатів.

Поголений Гітлер

Заборона нацистських символів в іграх сягає 1990-х років.

Одним з недавніх приводів для суперечок стала гра-блокбастер Wolfenstein II: The New Colossus.

Копирайт изображения CENSORED GAMING Image caption Характерні вуса Гітлера також зникли

Дія гри відбувається в альтернативній історії, в якій нацистська Німеччина виграла Другу світову війну, а Гітлер все ще живий.

У німецькій версії гри кожну свастику замінили логотипом гри або іншими необразливими символами.

У більшості країн, коли персонаж Гітлера з'являється в грі, його називають "фюрером", але в Німеччині його називають "канцлером".

Ці зміни були потрібні для того, аби гру допустили до продажу у Німеччині.

При цьому особистість персонажу залишалася очевидною. Подібна цензура була висміяна як у самій країні, так і в усьому світі.

Наступну гру в серії Wolfenstein Youngblood анонсували в червні.

У німецькому трейлері усю свастику замінили іншою геометричною формою.

Ще незрозуміло, чи Bethesda, розробник гри, намагатиметься продавати нецензуровану версію гри на німецькому ринку.

Копирайт изображения BETHESDA Image caption Німецький трейлер майбутньої гри Wolfenstein Youngblood показує зловісні трикутники замість свастики

Але серія ігор про боротьбу з нацистами не єдина має проблеми через німецьку цензуру.

Розробники заснованої на телешоу гри South Park: The Stick of Truth зіткнулися з проблемою через персонажів у вигляді нацистів-зомбі.

Рішенням стали грубо намальовані чорні квадратики, якими закрили свастику. Так розробники одночасно і дотримались вимог, і покепкували над ними.

Крім заборонених символів, німецькі ігри часто набагато менш жорстокі, ніж видання для інших європейських країн.

Кількість крові часто зменшують, мертві тіла зникають. Іноді людські персонажі перетворюються на роботів - оскільки "вбивство" роботів розглядається як менш жорстокий акт.

Інші країни також цензурують насильницький або сексуальний контент - зокрема, Австралія.

Країна останніми роками не відразу пускала на свій ринок декілька відомих медіа-продуктів, і вимагала внесення до них змін.

Серед них шоу "Південний парк", яке замінило сцени сексу зображенням коали, що плаче, та письмовим поясненням реального змісту сцени.

Інший приклад, гра "Відьмак 2", яку змогли випустити тільки після того як сексуальні сцени, були відредаговані.

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