У Канаді щонайменше четверо людей загинули в стрілянині

Копирайт изображения KEV BOURQUE/VIA REUTERS Image caption Машини швидкої допомоги поблизу місця стрілянини у Фредеріктоні

В канадському місті Фредеріктон у результаті стрілянини загинули щонайменше четверо людей, повідомляє місцева поліція.

Серед загиблих двое поліцейський, говориться в повідомленні поліції міста в Twitter.

Мешканцям вулиці, де сталася стрілянина, радять "залишатися у своїх будинках та закрити двері заради їхньої ж безпеки".

"Ми надамо більше інформації, як тільки зможемо", - написала міська поліція у Twitter.

Міська поліція у Twitter повідомила, що затримала одного підозрюваного.

Місцевий телевізійний репортер заявив, що почув чотири постріли вранці.

Нік Мур, журналіст CTV Atlantic, розмістив відео з місця події в Twitter, на якому показав автомобілі рятувальників біля одного з будинків.

23 липня двоє людей загинули і ще 13 були поранені у стрілянині у канадському Торонто.

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