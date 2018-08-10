У Канаді щонайменше четверо людей загинули в стрілянині
В канадському місті Фредеріктон у результаті стрілянини загинули щонайменше четверо людей, повідомляє місцева поліція.
Серед загиблих двое поліцейський, говориться в повідомленні поліції міста в Twitter.
Мешканцям вулиці, де сталася стрілянина, радять "залишатися у своїх будинках та закрити двері заради їхньої ж безпеки".
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"Ми надамо більше інформації, як тільки зможемо", - написала міська поліція у Twitter.
Міська поліція у Twitter повідомила, що затримала одного підозрюваного.
Місцевий телевізійний репортер заявив, що почув чотири постріли вранці.
Нік Мур, журналіст CTV Atlantic, розмістив відео з місця події в Twitter, на якому показав автомобілі рятувальників біля одного з будинків.
23 липня двоє людей загинули і ще 13 були поранені у стрілянині у канадському Торонто.
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