У Данії моделі пройшлися подіумом у бурках. Чому вони це зробили?

  • 10 серпня 2018
Заборона на бурки та нікаби у Данії Копирайт изображения Copenhagen Fashion Week

Датський дизайнер Реза Етамаді показав власне ставлення до заборони на носіння мусульманських головних уборів.

Частина моделей, що представляли нову колекцію бренду MUF10, вийшла на подіум у бурках та нікабах, ще декілька були одягнені у поліцейську форму.

Шоу відбулося незабаром після того, як у Данії почав діяти закон, що забороняє носіння головних уборів, які покривають обличчя.

"Я маю сміливість підтримати право на свободу слова і думок для всіх жінок, - каже Реза Етамаді. - У Ірані, де я народився, жінкам доводиться боротися за можливість обирати, який одяг їм носити. У Данії, де я виріс, жінки завжди мало право одягатися так, як їм заманеться".

Про затримання моделей поліцією не повідомлялося.

Новий закон про заборону на носіння нікабів та бурок почав діяти 1 серпня.

Мусульманські елементи одягу у ньому згадуються не напряму. Натомість там прописано, що "будь-хто, хто одягає предмет одягу, який приховує обличчя у публічних місцях, каратиметься штрафом".

Новий закон спричинив протести та критику з боку правозахисних груп. Організація Humans Rights Watch назвала його дискримінаційним.

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"У мене немає повноцінної позиції щодо заборони в цілому, але у мене є принципи. Жоден чоловік не повинен вирішувати, що має носити жінка", - додав Реза Етамаді.

Минулого тижня датська влада вперше стягнула штраф за новим законом. Порушницею визнали 28-річну жінку, що була одягнена у нікаб, який повністю закриває обличчя. Її оштрафували на 155 доларів.

У разі, якщо поліція повторно упіймає жінку на правопорушенні, їй доведеться сплатити вже 1500 доларів.

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