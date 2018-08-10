У Данії моделі пройшлися подіумом у бурках. Чому вони це зробили?

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Датський дизайнер Реза Етамаді показав власне ставлення до заборони на носіння мусульманських головних уборів.

Частина моделей, що представляли нову колекцію бренду MUF10, вийшла на подіум у бурках та нікабах, ще декілька були одягнені у поліцейську форму.

Шоу відбулося незабаром після того, як у Данії почав діяти закон, що забороняє носіння головних уборів, які покривають обличчя.

"Я маю сміливість підтримати право на свободу слова і думок для всіх жінок, - каже Реза Етамаді. - У Ірані, де я народився, жінкам доводиться боротися за можливість обирати, який одяг їм носити. У Данії, де я виріс, жінки завжди мало право одягатися так, як їм заманеться".

Про затримання моделей поліцією не повідомлялося.

Новий закон про заборону на носіння нікабів та бурок почав діяти 1 серпня.

Мусульманські елементи одягу у ньому згадуються не напряму. Натомість там прописано, що "будь-хто, хто одягає предмет одягу, який приховує обличчя у публічних місцях, каратиметься штрафом".

Новий закон спричинив протести та критику з боку правозахисних груп. Організація Humans Rights Watch назвала його дискримінаційним.

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"У мене немає повноцінної позиції щодо заборони в цілому, але у мене є принципи. Жоден чоловік не повинен вирішувати, що має носити жінка", - додав Реза Етамаді.

Минулого тижня датська влада вперше стягнула штраф за новим законом. Порушницею визнали 28-річну жінку, що була одягнена у нікаб, який повністю закриває обличчя. Її оштрафували на 155 доларів.

У разі, якщо поліція повторно упіймає жінку на правопорушенні, їй доведеться сплатити вже 1500 доларів.

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