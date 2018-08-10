У Запорізькій області вантажівка зіткнулася з маршруткою: загинули 5 дітей

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У Запорізькій області на трасі "Харків - Сімферополь" сталася велика ДТП, в результаті якої шестеро людей загинули.

За даними поліції, серед загиблих - одразу п'ятеро неповнолітніх. Різні травми отримали ще 12 людей.

У ДТП зіткнулася вантажівка та маршрутне таксі.

На місці працює посилена слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події.

За даними правоохоронців, водій маршрутного таксі здійснював нерегулярні перевезення.

Під час аварії в салоні мікроавтобуса загалом перебувало близько 20 пасажирів.

Поліція також повідомила, що за фактом ДТП відкрила кримінальне провадження.

З водієм вантажівки проводять першочергові слідчі дії. "Найближчим часом відносно нього буде обрано міру запобіжного заходу", - інформують правоохоронці.

Місцевий сайт 061.ua повідомив, що маршрутка їхала з курортного селища Кирилівка, аварія сталася біля села Каменське.

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